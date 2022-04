Muratow jest szefem jednego z nielicznych niezależnych periodyków w Rosji. Ponieważ redakcja wielokrotnie krytykowała Kreml, opisując m.in. afery korupcyjne na szczytach władzy.



Reklama

Po wybuchu wojny w Ukrainie "Nowaja Gazieta" informowała o rzeczywistym przebiegu wydarzeń i po ostrzeżeniach Rosskomnadzoru została zmuszona do zawieszenia działalności w Rosji do końca wojny.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjska gazeta krzyczy z okładki. "Rosja. Bombarduje. Ukrainę" Opozycyjna rosyjska "Nowaja Gazieta", która w wyniku gróźb Roskomnadzoru została zmuszona do zawieszenia działalności do zakończenia wojny w Ukrainie, z ostatniej okładki informuje o rzeczywistym przebiegu "specjalnej operacji wojskowej".

Wczoraj redaktor naczelny "Nowoj Gaziety", Dmitrij Muratow, został zaatakowany w pociągu linii Moskwa-Samara.

Nieznani sprawcy wlali do przedziału, w którym jechał, czerwoną farbę zmieszaną z acetonem, oblewając nią także Muratowa. Jeden ze sprawców miał krzyknąć do dziennikarza: "Muratow, to za naszych chłopców!".



Reklama

Informację o tym incydencie zamieszczono na stronie internetowej i w mediach społecznościowych nowo powstałego projektu - "Novaya Gazeta. Europe".



Muratow jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 2021 roku, podzielił się nią z Marią Ressą, dziennikarką z Filipin.

Odbierając nagrodę powiedział, że robi to w imieniu redakcji "Nowoj Gaziety", bo to jej się ta nagroda należy.