- To co powiedział w CNN jest jego dość jasne. Zbrodnia w Buczy i inne zbrodnie noszą znamiona nawet zbrodni ludobójstwa. A to już jest do ustalenia przez trybunały, w jakim zakresie Władimir Putin ponosi za to odpowiedzialność. Na pewno ponosi - stwierdził Kumoch.

Reklama

Prezydencki minister był dopytywany dlaczego Andrzej Duda nie nazywa jednoznacznie Putina zbrodniarzem wojennym, jak zrobił to np. prezydent USA, Joe Biden.



- Zbrodnia w Buczy jest zbrodnią przeciw ludzkości, prawdopodobnie też zbrodnią ludobójstwa. Jeżeli Władimir Putin stał za tą zbrodnią, jeśli jest bezpośrednio odpowiedzialny za te zbrodnie, to jest tak jak mówi prezydent Biden - odparł.

- Inaczej patrzy na tę sprawę ktoś, kto ma doświadczenie prawnicze i stara się używać języka prawniczego. Dla mnie jest oczywiste, że Władimir Putin ponosi odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie na Ukrainie i mam nadzieję, że za te zbrodnie odpowie - podsumował.

Reklama

Na Wielkiej Brytanii się nie zawiedliśmy w tym konflikcie Jakub Kumoch, prezydencki minister

Kumoch był następnie pytany o czwartkowe spotkanie premiera Borisa Johnsona z prezydentem Andrzejem Dudą w Londynie.



- Na Wielkiej Brytanii się nie zawiedliśmy w tym konflikcie. Jest nie tylko po naszej stronie, ale myśli też podobnie jak my. Wie, że tu nie ma żadnego kompromisu, Ukraina tę wojnę musi wygrać i trzeba jej w tym pomóc - stwierdził.



- Wielka Brytania w przeciwieństwie do paru państw Zachodu nie ulega mrzonkom, nie wierzy w to, że można się dogadać z Putinem na zasadzie kompromisu, że gdzieś będzie nowa granica Ukrainy. No nie będzie - to by zapaliło połowę Europy - ostrzegł.



Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

A na kim zawiodła się Polska? - Postawa tych, którzy sprzeciwiają się dociśnięciu sankcji do końca, tych, którzy uważają, że Ukrainę można w XXI wieku jakoś podzielić, jest postawą rozczarowującą - odparł Kumoch.

Czy Kumoch jest rozczarowany postawą Niemiec i Francji wobec wojny na Ukrainie?



Reklama

- Postawa Niemiec pod wpływem społeczeństwa niemieckiego, które przeszło drastyczną metamorfozę, zaczęła ewoluować, nie tak do końca jakbyśmy tego chcieli. Francja jest w okresie przedwyborczym i wydaje mi się, że proces pokojowy na Ukrainie stał się zakładnikiem tego okresu. Wolałbym, aby po tych wyborach wybrany prezydent Francji wziął na siebie ciężar takiego rozwiązania, które będzie uwzględniało niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy i nie będzie na stole mówienia o honorowym wyjściu Putina, wyjściu z twarzą - odparł prezydencki minister.