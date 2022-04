- Domagamy się nie tylko natychmiastowego przerwania wszelkich działań o charakterze zbrodniczym, ale także powołania Międzynarodowej Komisji ds. Zbadania Zbrodni Rosyjskich na Ukrainie. To nie są działania wojenne, to co się dzieje na Ukrainie to dzisiaj jest ludobójstwo wobec ludności cywilnej - oświadczył Morawiecki.



Reklama

- W tak dramatycznych okolicznościach, kiedy i Mołdawia i Polska zdają sobie sprawę, że przetrwanie Ukrainy, suwerennej Ukrainy jest w interesie całej Europy, że oni tam walczą o demokrację, pokój, bezpieczeństwo wszystkich państw europejskich, cieszę się, że możemy wyciągnąć pomocną dłoń z długoterminową pożyczką w wysokości 20 mln euro dla Mołdawii - dodał premier.

- Jestem przekonany, że w przyszłości w tej części Europy zapanuje pokój, bezpieczeństwo i w normalnych okolicznościach Mołdawia będzie mogła się szybko rozwijać - zaznaczył.

Cieszę się, że możemy wyciągnąć pomocną dłoń z długoterminową pożyczką w wysokości 20 mln euro dla Mołdawii Mateusz Morawiecki, premier

- Dziś jest bardzo potrzebne, abyśmy razem z całą UE dali Mołdawii nadzieję na przetrwanie. Dlatego w Brukseli Polska będzie obecnie dobrym ambasadorem, przyjacielem Mołdawii w jej obecnych trudach - zapewnił Morawiecki.



Reklama

- Wspólnocie Europejskiej zależy na umacnianiu strategicznego partnerstwa z państwami, które graniczą z UE. Będziemy starali się rozwijać umowę partnerstwa z Mołdawią - zapowiedział premier.

- Dziś i Mołdawia, i Polska odrabiają lekcję i pokazują właściwe stanowisko w odniesieniu do tego dramatycznego konfliktu, który rozgrywa się za granicą Polski i Mołdawii. W interesie całej Europy jest to, aby ten imperializm rosyjski zakończył swoje działanie tak szybko, jak to możliwe - podsumował Morawiecki.



W kontekście unijnych sankcji na rosyjskie surowce energetyczne Morawiecki mówił, że "znowu światło dzienne ujrzało stanowisko kilku państw członkowskich, które prowadzi do tego, że Rosja, Kreml mogą spokojnie nadal funkcjonować". - Ich gospodarka funkcjonuje na tyle sprawnie, że mogą te sankcje ignorować. Sankcje nałożone na Rosję nie działają - stwierdził nawiązując do faktu, że UE wprowadzi pełne embargo na rosyjski węgiel dopiero za cztery miesiące. - Węgiel może być dużo szybciej zastąpiony - dodał.

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

- W odniesieniu do ropy mamy jeden postulat: jeśli ktoś dłużej chce handlować z Rosją musimy nałożyć specjalne, karne cło na ropę - kontynuował Morawiecki.