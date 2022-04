- To zwykły dworzec, stłoczeni ludzie czekali na pociągi, którymi mieli ewakuować się w bezpieczne miejsce. Rakiety uderzyły w tych ludzi. Ok. 300 osób zostało rannych, 30 zginęło. To jest prostu był zwykły dworzec, to jest po prostu zwykłe miasto na wschodzie Ukrainy - podkreślił prezydent Ukrainy.



- W taki sposób Rosja przybyła, by chronić Donbas, tak ma bronić rosyjskojęzczyną populację. Chciałbym, abyśmy wszyscy chwilą ciszy oddali część wszystkim tym, którzy zginęli w wyniku ataku rosyjskich rakiet i bomb - dodał.

- Rosja używając wszystkich swoich sił uderzyła na Ukrainę. Ale to nie wystarczyło, w związku z tym Rosja w tej chwili ściąga wszystkich, którzy są w stanie trzymać broń, aby zaatakowali Ukrainę. Zbierają najemników z całego świata. Zbierają bojowników z różnych grup terrorystycznych oraz prywatnych armii. Wśród jeńców są zarówno osoby bardzo doświadczone, ale też młodzi ludzie, którzy urodzili się w 2003 roku, którzy nie rozumieją dlaczego uderzają pociskami w cywilów, skąd wzięła się ta straszna nienawiść i to wielkie okrucieństwo, z którym uderzyli w Buczę oraz inne miejscowości - kontynuował prezydent Ukrainy.

Jeśli Rosjanie wejdą do waszego kraju zrobią to samo w waszych miastach, to samo, co zrobili mieszkańcom w Buczy Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Ponad 200 tys. okupantów weszło na nasze terytorium. Większość z nich walczy i nie wie o co walczą, nie wie po co znajdują się na naszej ziemi - mówił Zełenski.



- To wojna, która jest okrutna. Wojna, która jest szalona. Czasem zastanawiamy się, czy to są ludzie - dodał odnosząc się do najeźdźców.



- Widzicie co wydarzyło się w Buczy, ale takie rzeźnicze działanie występuje też w innych miejscach: w Mariupolu, w Chersoniu, w Kramatorsku. Jeśli Rosjanie wejdą do waszego kraju zrobią to samo w waszych miastach, to samo, co zrobili mieszkańcom w Buczy - ostrzegł graniczącą z Rosją Finlandię.

- Władze rosyjskie uznają, że to jest ich ziemia, część ich imperium. I nawet jeśli rosyjscy żołnierze nie będą rozumieli dlaczego to robią, wciąż będą walczyć, ponieważ napędzani są nienawiścią. To nienawiść wobec innych - przekonywał.



- Byliście już świadkami inwazji na waszą ziemię. To zagrożenie wciąż jest realne. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie decyduje o przyszłości wszystkich, którzy mają wspólną granicę z Rosją - ostrzegał Zełenski przypominając o wojnie radziecko-fińskiej z lat 1939-1940.



- Musimy zatrzymać wojnę, musimy zatrzymać Rosję, musimy zapewnić, by pokój został przywrócony Ukrainie - mówił prezydent Ukrainy, który wzywał do udzielenia natychmiastowej pomocy Ukrainie - w postaci broni i kolejnych sankcji wobec Rosji. Podziękował przy tym za szybką pomoc wojskową Finlandii dla Ukrainy.



- Potrzebujemy broni, którą posiadają niektóre państwa UE. Potrzebujemy skutecznych sankcji, które będą działać. Coś takiego, co można nazwać "koktajlem rosyjskim" - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy wezwał też do zerwania wszystkich relacji handlowych z Rosją i odcięcia Rosji od dochodów ze sprzedaży paliw kopalnych.