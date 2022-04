06:59 W ciągu doby ukraińska armia zestrzeliła cztery cele powietrzne

Jak informuje Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy nad Ukrainą zestrzelono dwa śmigłowce, jeden bezzałogowy statek powietrzny i jedną rakietę manewrującą.



06:57 Sztab Generalny armii Ukrainy: W obwodach donieckim i ługańskim odparliśmy siedem ataków wroga

Z informacji ukraińskiego Sztabu Generalnego wynika, że w Donbasie ukraińska armia zniszczyła w ciągu doby dziewięć czołgów, siedem transporterów opancerzonych i pięć innych pojazdów.

06:37 Wiceminister zdrowia Ukrainy: Państwa grupy G7 pomogą odbudować szpitale na Ukrainie

Ołeksij Jaremenko pisze na swoim profilu na Facebooku, że Ministerstwo Zdrowia Ukrainy porozumiało się z państwami grupy G7 ws. zwiększenia pomocy humanitarnej dla Ukrainy, w tym pomocy w odbudowie systemu ochrony zdrowia w kraju po wojnie. "Chodzi w szczególności o odbudowę placówek medycznych na terytoriach wyzwolonych od okupantów" - zaznaczył Jaremenko. Resort zdrowia Ukrainy szacuje, że w czasie wojny uszkodzonych zostało 291 szpitali, a 18 z nich jest całkowicie zniszczonych. Uszkodzone w wyniku ostrzału zostały też 73 ambulansy a 105 wpadło w ręce wroga.



06:35 BBC: Jest nowy głównodowodzący rosyjskimi siłami na Ukrainie

Informator dziennikarza BBC twierdzi, że Rosjanie przeorganizowali dowodzenie działaniami na Ukrainie, powierzając dowodzenie generałowi, który ma duże doświadczenie bojowe wyniesione z Syrii, dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, gen. Aleksandrowi Dwornikowowi.

06:13 Wystrzelona z terytorium Białorusi przez Rosjan rakieta Toczka-U zestrzelona nad obwodem czernihowskim

O zestrzeleniu rakiety pisze na Facebooku jeden z obrońców Czernihowa - podaje agencja Ukrinform. Do wpisu dołącza zdjęcie szczątków zestrzelonej rakiety. Toczka-U to taka sama rakieta jak ta, która spadła na dworzec w Kramatorsku, zabijając co najmniej 50 osób, w tym czworo dzieci.



06:09 Zełenski: Opóźnienia w dostawach broni oznaczają, że podejmujący decyzję chcą pomóc Rosji

Prezydent Ukrainy, w swoim najnowszym wystąpieniu, zażądał "zdecydowanej globalnej reakcji" na atak rakietowy na dworzec w Kramatorsku, w którym zginęło co najmniej 50 osób, w tym czworo dzieci. Zaatakowanie dworca Zełenski nazwał "zbrodnią wojenną". - Opóźnianie w dostawach broni dla Ukrainy, odmowa, może oznaczać tylko to, że politycy, podejmujący takie decyzje, chcą pomóc rosyjskiemu przywództwu bardziej niż nam - mówił prezydent Ukrainy.

05:57 Prezydent USA rozmawiał z prezydentem RPA o wpływie wojny na Ukrainę na sytuację w Afryce

Joe Biden rozmawiał z Cyrilem Ramaphosą o wpływie wojny na Ukrainie na ceny żywności, łańcuchy zaopatrzenia i sytuację żywnościową w Afryce.