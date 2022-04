- Powiedzieć, że spotkają się za tydzień, we dwóch – nie, to się nie stanie. Ukraina jest gotowa do wielkich bitew. Musi je wygrać, także w Donbasie. A potem uzyska bardziej znaczącą pozycję negocjacyjną, która może dyktować pewne warunki. Następnie spotkają się prezydenci. To może zająć dwa tygodnie, trzy - powiedział Podolak w ukraińskich mediach..

Według niego, teraz Ukraina płaci bardzo wysoką cenę za uzyskanie silnych gwarancji bezpieczeństwa w przyszłości, ale się nie wycofa.

- Chcę, aby wszyscy zrozumieli: tak, to trudne, każdego dnia tracimy ludzi i infrastrukturę. Płacimy bardzo wysoką cenę. Ale Rosja musi pozbyć się swoich imperialnych złudzeń. Ukraina jest dziś jedynym krajem na świecie, który może do tego doprowadzić. Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać, podkreślam, bardzo silne gwarancje bezpieczeństwa, które na zawsze zamkną nasze granice przed imperialnymi ambicjami krajów takich jak Rosja – powiedział Podolak.

– A prezydent Ukrainy pójdzie na rozmowy, kiedy będziemy mieli na to absolutnie jasne stanowisko – dodał Podolak.

- Ukraina już udowodniła, że ​​dziś jest jedno państwo, które jest gotowe zapłacić każdą cenę za powrót świata do ideałów wolności. To jest Ukraina. Nie mamy innej drogi. Irpień, Bucza... To wszystko zaszło tak daleko, że musimy położyć kres takim reżimom, jakim jest Federacja Rosyjska – podsumował.