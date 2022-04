W akcji uświadamiającej skalę, brutalność i zbrodnie towarzyszące rosyjskiej agresji na Ukrainę wzięły udział w Internecie największe gwiazdy muzyki pop, które apelowały o wsparcie dla walczącego kraju oraz zbiórkę na ukraińskich uchodźców – w kraju i za granicą.

Madonna oświadczyła: „Artyści są tutaj, aby zakłócać spokój!! Dziś stajemy w obronie ludzi, którzy bardzo potrzebują naszego wsparcia. Wstawiamy się za Ukrainą i namawiamy światowych liderów, aby zrobili to samo!! Potrzebne są natychmiastowe działania, aby pomóc przesiedleńcom z Ukrainy”.

Dodała w specjalnym filmie: „Jak powiedział elokwentnie prezydent Zełeński podczas ostatniej gali Grammy, muzyka jest po to, żeby łączyć ludzi” i zaśpiewała piosenkę wraz z synem Davidem.

„Nazywam się Ozzy Osbourne, to jest moja żona Sharon, jesteśmy razem z Ukrainą” – powiedział wokalista Black Sabbath.

„Dzielni mieszkańcy Ukrainy walczą o swoją wolność – i naszą – w obliczu niewypowiedzianej przemocy i niesprawiedliwej inwazji – napisało U2. - Ponad 4 miliony ludzi, głównie kobiet i dzieci, musiało uciekać, by przetrwać – jest to populacja prawie wielkości Irlandii. Światowi przywódcy muszą teraz wstać i stanąć po stronie Ukraińców, tych, którzy walczą i tych, którzy są uciekinierami”. Bono i The Edge wykonali też akustyczną, zmienioną wersję „Walk On”.

„Opowiadam się za Ukrainą” – zadeklarowała Annie Lennox i zaśpiewała „Here Comes The Rain Again”.

„Razem z Ukrainą. Niech miłość rządzi, a nie wojna” – tej treści apel na kawałku dykty pokazuje na FB Lenny Kravitz.

„Apelujemy do rządów, ale mamy też swoją rolę do odegrania. Pomagamy uchodźcom w Ameryce, a nasi partnerzy w Europie użyczyli autobusów przeznaczonych na trasy koncertowe, by pomagać uchodźcom” – powiedział Eddie Vedder z Pearl Jam. Specjalną odezwę nagrało Red Hot Chilli Peppers. Radiohead przeznaczyło dochód z „Help! The Day In A Life” na „ofiary kryzysu w Ukrainie”, co jeden z fanów skomentował: „nazwijcie to wojną, słowa mają znaczenie”. Billie Eilish zadedykowała Ukrainie „Your Power”.

Pod szyldem „Stand Up For Ukraine” swoje działania na FB prowadzą również Alanis Morissette, Billie Eilish, Billy Joel, Celine Dion, Elton John, Green Day, Katy Perry, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Stevie Wonder. Do udziału zaproszono także polskich artystów, m.in. Vito Bambino i Young Leosia.

Ale kilka gwiazd zawiodło. Pharrell Williams reklamuje na FB buty. The Weeknd reklamuje siebie.

Finałowa konferencja odbyła się w sobotę po południu w warszawskich Łazienkach.

- Byłam w Kijowie, odwiedziłam Buczę, nie znajduję słów na określenie potworności, jakie widziałem, tę najpotworniejszą twarz armii Putina, która terroryzuje ludzi. Mam wiele podziwu dla naszych ukraińskich przyjaciół, którzy biją się także w naszym imieniu, w imię demokracji przeciwko autokracji – powiedziała Ursula von der Layen.

- Dziękuję pani za obecność w Kijowie, to był widomy symbol obecności tam Unii Europejskiej, w naszym sąsiedztwie – powiedział prezydent Andrzej Duda. – Nasze spotkanie w Warszawie jest symboliczne: Polska jest krajem frontowym w obliczu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Moi rodacy byli pierwszymi, którzy przyjmowali ukraińskich uchodźców. Cieszę się, że jest z nami mój przyjaciel prezydent Zełeński. Jest przykładem prawdziwego przywódcy, to bohater naszych czasów.

- Od 45 dni trwa atak na Ukrainę Rosji, największego kraju na świecie, największego pod względem agresywności i bezkarności. Ale atakuje inne największe na świecie państwo – największe pod względem odwagi – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Nasz odwaga zjednoczyła cały demokratyczny świat. Ale chodzi też o to, żeby Ukraina była wspierana przez cały świat, ponieważ bronimy się przed największą tyranią na świecie.

Prezydent zaapelował jeszcze raz o całkowity bojkot importu rosyjskiej ropy, o sankcje dla wszystkich banków oraz broń dla Ukrainy.