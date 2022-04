Christine Lambrecht wyjaśniła, że dalsze wspieranie Ukrainy sprzętem Bundeswehry mogłoby narazić kraj na osłabienie zdolności obronnych.

Reklama

- Jesteśmy w stałej komunikacji z Ukrainą - powiedziała minister obrony w rozmowie z "Augsburger Allgemeine".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Niemcy wzmacniają bunkry i schrony podziemne Niemcy rozpoczęły prace nad wzmocnieniem swoich schronów podziemnych oraz budową magazynów kryzysowych na wypadek wojny - podała w sobotę gazeta "Welt am Sonntag", powołując się na ministra spraw wewnętrznych.

- Muszę jednak szczerze powiedzieć, że osiągnęliśmy już limit dostaw z zapasów Bundeswehry - poinformowała. Wytłumaczyła, że niemiecka armia musi zachować zdolność do zapewnienia obrony narodowej i sojuszniczej.

- Nie oznacza to, że nie możemy zrobić więcej dla Ukrainy - powiedziała Lambrecht. Dodała, że jej resort nie chce podawać szczegółów dotyczących zrealizowanych dostaw broni. - W przeciwieństwie do innych informacji, uczyniliśmy to w odpowiedzi na wyraźną prośbę Ukrainy - powiedziała.