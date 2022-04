Rząd Viktora Orbana potępił rosyjską inwazję na Ukrainę, ale nie zgodził się na transport broni dla Ukrainy przez swoje terytorium (Węgry przepuszczają jedynie transporty z pomocą humanitarną). Rząd Węgier zdecydowanie opowiada się też przeciwko sankcjom, które miałyby zostać nałożone na rosyjski sektor energetyczny.

Po wygranych przez Fidesz Viktora Orbana wyborach parlamentarnych z 3 kwietnia, premier Węgier mówił, że jednym z jego przeciwników był prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Orban nawiązał tym samym do krytycznych słów Zełenskiego pod adresem Orbana w czasie wystąpienia prezydenta Ukrainy na posiedzeniu Rady Europejskiej.

Z kolei węgierski MSZ wezwał po wyborach z 3 kwietnia ukraińskiego ambasadora, aby zaprotestować przeciwko "obraźliwym stwierdzeniom na temat stanowiska Węgier wobec wojny" na Ukrainie.



W ostatnich dniach Orban poddał też pod wątpliwość to, czy w Buczy doszło do masakry ludności cywilnej przez Rosjan. W czasie konferencji prasowej premier Węgier mówił, że w dzisiejszych czasach "nie można wierzyć nawet temu, co widzi się na własne oczy".

Jeśli premier Orban mówi, że nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to mu trzeba poradzić pójście do okulisty - stwierdził w Radiu Plus prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Tę ostatnią wypowiedź premiera Węgier skrytykował prezes PiS, Jarosław Kaczyński. - Jeśli premier Orban mówi, że nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to mu trzeba poradzić pójście do okulisty - mówił w Radiu Plus.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - w związku z postawą Węgier wobec wojny na Ukrainie Polska powinna ochłodzić relacje z rządem Viktora Orbana.

"Tak" odpowiedziało na to pytanie 57,4 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 13,9 proc. ankietowanych.

28,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Ochłodzenie stosunków polsko – węgierskich za słuszne częściej uznają mężczyźni (61%) niż kobiety (54%). Rozluźnienie relacji między państwami popiera blisko 2 na 3 respondentów (64%) między 35 a 49 rokiem życia i 61% badanych z wyższym wykształceniem. Zmiany w relacjach między władzami Polski i Węgier oczekuje ponad 7 na 10 badanych (72%) o dochodach przekraczających 5000 zł netto i zbliżony odsetek mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób. - komentuje wyniki badania Adama Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5.04-6.04.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.