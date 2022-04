SBU upubliczniła treść przechwyconej rozmowy, w której żołnierz przekazuje swoją ostatnią wolę żonie.



"Jak ma się mały?" - pyta żołnierz. "Cóż, ma się dobrze. Powiedział babci, że ma 6 lat i że będzie decydował o sobie" - odpowiada żona.

"Upewnij się, aby nie poszedł do wojska" - prosi następnie żołnierz. "Jak mogłabym to zrobić?" - pyta żona. "Upewnij się, że nie pójdzie do wojska! Kiedy zaczną pobór powiedz mamie, aby poprosiła wujka Gienia, aby znalazł sposób" - odpowiada żołnierze.

Żołnierz miał powiedzieć żonie, że z jego oddziału pozostało 10 żołnierzy, ale dowództwo nie chce wycofać ich z Ukrainy. Jak mówi są tylko dwa sposoby, żeby wrócić do domu - jako poległy w boju lub ranny w boju.



7 kwietnia SBU upubliczniła zapis rozmowy żołnierzy z Rosji, którzy określają wojnę na Ukrainie mianem "piekła".