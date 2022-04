- Zawsze tacy byliśmy... Zawsze byliśmy odważni. Najodważniejsi na świecie. Jestem tego pewien - mówił prezydent Ukrainy. - Kto inny zrobiłby to, co zrobili Ukraińcy/ Kto inny miałby w sobie tyle odwagi, aby stale walczyć przeciw tyranii i bronić wolności? Kto miałby odwagę, by walczyć z siłami rosyjskimi na lądzie, w powietrzu i na morzu? Kto miałby odwagę, aby z gołymi rękami iść przeciw rosyjskim transporterom opancerzonym, tam, gdzie Rosjanie tymczasowo zdołali coś zająć? Kto miałby odwagę, mówić światu, że hipokryzja nie jest dobrym orężem? I nie tylko mówić, ale też przekonać do przywrócenia uczciwości w świecie. Kto miałby odwagę, by przekonać największe światowe koncerny, aby zapomniały o zyskach i przywróciły moralność? I by uczyć wszystkich politycznych przywódców - gdziekolwiek są - aby byli choć trochę Ukraińcami... Choć trochę odważni - mówił ukraiński prezydent.

Kto miałby odwagę, aby z gołymi rękami iść przeciw rosyjskim transporterom opancerzonym Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- W rzeczywistości to nasz znak rozpoznawczy. To jest to, co czyni nas nami. Co czyni nas Ukraińcami. Odwaga - dodał.



- Gdyby każdy na świecie miał co najmniej 10 proc. odwagi, którą mają Ukraińcy, nie byłoby zagrożenia dla prawa międzynarodowego. Nie byłoby zagrożenia dla wolności. Będziemy szerzyć naszą odwagę. Zaczniemy globalną kampanię. Nauczymy świat, by mieć nie trochę, lecz dużo odwagi. Być jak my, jak Ukraińcy - przekonywał Zełenski.



Następnie prezydent Ukrainy powtórzył, że wzywa świat do wprowadzenia większej liczby sankcji wobec Rosji. - Po pierwsze Ukraina potrzebuje broni, która pozwoli nam wygrać na polu walki. I to będą najsilniejsze sankcje wobec Rosji ze wszystkich - stwierdził.



Zełenski mówił też, że Siły Zbrojne Ukrainy nadal odpierają ofensywę Rosjan w Donbasie. - Siły okupacyjne w tym regionie stają się bardziej aktywne i otrzymują posiłki z Rosji. Widzimy to wszystko. Analizujemy każdy ruch wroga. I odpowiemy. Odpowiemy twardo - zapewnił.