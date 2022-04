09:54 Premier Japonii: Rosja musi być pociągnięta do odpowiedzialności za zabijanie cywilów

Fumio Kishida oświadczył, że jest "głęboko zaszokowany faktem, iż na przedmieściach Kijowa doszło do strasznych zbrodni popełnionych na cywilach". - Zabijanie niewinnych cywilów narusza międzynarodowe prawo humanitarne. To całkowicie nie do zaakceptowania i Japonia potępia to w najsilniejszy możliwy sposób - powiedział japoński premier.



09:49 Sztab Generalny armii Ukrainy podaje nowe dane o rosyjskich stratach

Rosjanie mieli stracić na Ukrainie 18,3 tys. żołnierzy, 647 czołgów, 1 844 wozów opancerzonych, 330 systemów artyleryjskich, 107 wyrzutni rakiet, 54 systemy przeciwlotnicze, 147 samolotów, 134 śmigłowce, 92 bezzałogowe statki powietrzne, 1 273 pojazdy, 76 cystern, 7 jednostek nawodnych, 4 wyrzutnie rakiet balistycznych.



09:48 Morawiecki: Pan premier Viktor Orban nie powstrzymywał sankcji

W Europie sytuacja jest bardzo prosta. Widać to na posiedzeniach Rady Europejskiej. To Niemcy są głównym hamulcowym bardzo zdecydowanych sankcji - przekonywał Mateusz Morawiecki.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki o Orbanie: Wygrał demokratycznie, nie blokował sankcji - Niezależnie od tego kto, w jaki sposób podchodzi do Węgier, trzeba zauważyć, że to czwarte z kolei zwycięstwo i to najwyższe zwycięstwo, większością konstytucyjną - mówił premier Mateusz Morawiecki pytany o wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

09:29 Rzeczniczka rosyjskiego MSZ mówi o "niszczeniu reputacji Rosji"

Rosja twierdzi, że zdjęcia zamordowanych cywilów w Buczy są "prowokacją USA i NATO".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Masakra w Buczy. Rosja: Prowokacja USA i NATO Ciała cywilów zamordowanych przez Rosjan strzałem w tył głowy i masowe groby w Buczy to prowokacja Stanów Zjednoczonych i NATO, obliczona na "zniszczenie reputacji Rosji". Tak twierdzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

09:28 Chińczycy kupują tani rosyjski gaz, ale się nie chwalą

Firmy z Chin kupują surowce z Rosji przez pośredników.

Czytaj więcej Gaz Chińscy importerzy szukają taniego rosyjskiego gazu, którego unika świat Czołowi chińscy importerzy skroplonego gazu ziemnego już szukają ofert na tanie rosyjskie dostawy surowca, który odrzuca rynek. Chińskie firmy próbują skorzystać z niskich cen – pisze Bloomberg.

09:28 Morawiecki do europejskich przywódców: Przestańmy nieludzko kalkulować, zacznijmy myśleć jak ludzie i działać skutecznie

Zobaczycie, że bez rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, też damy sobie radę. Zdobądźcie się na ten radykalny krok - apelował premier.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki nazywa Rosję krajem faszystowskim. Apeluje do Scholza, Macrona, Merkel Po 40 dniach agresji rosyjskiej na Ukrainę nikt nie ma wątpliwości, że to, z czym mamy do czynienia, to czyste zło - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

09:09 Obwód czernihowski: Ponad 150 osób przetrzymywanych przez Rosjan w piwnicy szkoły

W wyzwolonej przez Ukraińców 3 kwietnia wsi Jagidne, w obwodzie czernihowskim, ponad 150 cywilów, głównie kobiet i dzieci, było przetrzymywanych przez Rosjan jako zakładnicy w piwnicy tamtejszej szkoły - poinformował gubernator obwodu czernihowskiego, Wiaczesław Czaus. Czaus napisał, że przebywający w piwnicy rzadko mogli wychodzić na zewnątrz. "Ludzie chorowali tam i umierali. Żywi przebywali z ciałami zmarłych. Głód. Pragnienie. Ból. Desperacja. Wiadro jako toaleta. Ścisk" - napisał Czaus, który zamieścił na Facebooku zdjęcia z piwnicy, w której przetrzymywano Ukraińców.



09:05 Brytyjski minister: Trzeba spojrzeć dwa razy, mrugnąć dwa razy, aby być w stanie przyjąć w pełni to, co się stało w Buczy

- Sądzę, że to co należy zrobić, to wywierać presję w każdy możliwy sposób, czy to przez dostarczanie broni, czy przez dostarczanie pomocy finansowej, na różne sposoby, na które dotychczas interweniowaliśmy, musimy nadal to robić, robić wszystko, co trzeba - mówił w Sky News Simon Hart.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Brytyjski minister o Buczy: Nie sposób uwierzyć własnym oczom - To wydaje się całkowicie niewiarygodne. Trzeba spojrzeć dwa razy, mrugnąć dwa razy, aby być w stanie przyjąć w pełni to, co się stało - mówił w Sky News Simon Hart, sekretarz stanu ds. Walii w brytyjskim rządzie, który komentował doniesienia o zbrodniach wojennych popełnionych przez Rosjan w Buczy.

08:51 Macron: Kolejne sankcje konieczne w związku z tym, co stało się w Buczy

Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja będzie działać we współpracy z europejskimi sojusznikami. - Odpowiedzialni muszą zapłacić za to, co się stało - dodał.



08:47 Sztab Generalny armii Ukrainy pokazuje rosyjski pojazd wojskowy, który utknął w błocie. "Jeden traktor nie dał rady, trzeba było pomóc"

08:45 Niemcy wydalą "znaczną liczbę" rosyjskich dyplomatów

Według dziennika "Bild", cytowanego przez rosyjską agencję TASS, Niemcy mogą wydalić nawet 100 osób.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Niemcy wydalą nawet 100 rosyjskich dyplomatów W tym tygodniu rząd Niemiec podejmie decyzję w sprawie wydalenia podejrzanych o szpiegostwo pracowników rosyjskich misji dyplomatycznych. Przewidywana liczba wydalanych jest "znaczna".

08:33 Minister rolnictwa Ukrainy: Jeśli wojna będzie trwała, żywność będzie droższa

Mykoła Solski, minister rolnictwa Ukrainy oświadczył, że spodziewa się "dość dużych zbiorów" w 2022 roku i wyraził nadzieję, że Ukraina będzie w stanie eksportować zboże. Ostrzegł jednak, że kontynuacja wojny będzie oznaczać wysokie ceny żywności dla wszystkich krajów świata. Solski wskazał, że ukraińscy rolnicy mają problem z dostępem do paliwa.



08:30 Wiceszef MSZ: W tej chwili sankcje do końca nie działają. Rubel powrócił do swojego kursu sprzed inwazji

To pokazuje, że gospodarka rosyjska była w jakimś sensie przygotowana na sankcje. Musimy iść dużo, dużo dalej - stwierdził Przydacz.

08:20 Turcja gotowa do ewakuacji cywilów z Mariupola drogą morską

Turcja jest przygotowana do ewakuacji swoich obywateli, a także obywateli innych krajów, w tym Ukraińców, z Mariupola drogą morską - powiedział minister obrony Turcji Hulusi Akar. Trwają uzgodnienia z Ukrainą i Rosją w tej sprawie.

08:12 Ukraińska Prokuratura Generalna: W wyniku działań wojennych zginęło 161 dzieci

Z informacji Prokuratury Generalnej wynika też, że do 4 kwietnia na Ukrainie, w wyniku działań wojennych, rannych zostało 264 dzieci.



08:09 Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Mikołajów

W poniedziałek nad ranem Rosjanie przeprowadzili kilka uderzeń rakietowych na Mikołajów - poinformował mer miasta, Ołeksandr Senkiewicz, na swoim kanale w serwisie Telegram. "Zbieramy dane. Jak zwykle prosimy o to, by nie publikować żadnych zdjęć czy nagrań dopóki nie zrobią tego oficjalne źródła" - podkreślił mer.



08:06 Minister obrony Niemiec o doniesieniach z Buczy: Takie zbrodnie nie mogą pozostać bez odpowiedzi

W Buczy, z której Rosjanie się wycofali, zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy miało zostać nawet 300 cywilów. Ok. 50 miało zostać zabitych w sposób przypominający egzekucję.

Czytaj więcej Dyplomacja Niemiecka minister: Trzeba zacząć rozmawiać o zakazie importu gazu z Rosji Minister obrony Niemiec, Christine Lambrecht (SDP) oświadczyła w ARD, że po tym, jak rosyjskie wojsko zostało oskarżone o dokonanie zbrodni wojennych w Buczy, trzeba zacząć rozmawiać o zakazie importu rosyjskiego gazu.

07:49 Była prokurator MTK wystąpiła o międzynarodowy nakaz aresztowania Putina

- To jedyne istniejące narzędzie, które pozwala na aresztowanie sprawcy zbrodni wojennej i postawienie go przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym – powiedziała Carla Del Ponte.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Carla Del Ponte zwróciła się o międzynarodowy nakaz aresztowania Putina Była prokurator ds. zbrodni wojennych Carla Del Ponte zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Del Ponte prowadziła dochodzenia ws. zbrodni w Rwandzie i w byłej Jugosławii.

07:48 Buzek: Orban stworzył system, który jest de facto systemem putinowskim

- Orban moralnie staje się członkiem innej grupy. Na kontynencie europejskim mamy to, co widzieliśmy w Syrii, w Afryce, w Angoli, to dzisiaj mamy w gruncie rzeczy na Ukrainie. To, co się w Ukrainie wydarzy w przyszłości, będzie zależało od UE. Tylko jeden front, wspólnota, może dać nam siłę. Ten wyłom jest bardzo bolesny - mówił o polityce rządu Orbana wobec Rosji Buzek.

Czytaj więcej Polityka Buzek: Węgry jak kraj komunistyczny. Orban gra z Putinem To nie był uczciwy pojedynek, tu widać potęgę mediów - mówił w rozmowie z TVN24 europoseł PO, były premier i były przewodniczący PE, Jerzy Buzek, komentując wyniki wyborów na Węgrzech.

07:27 RB ONZ nie zbierze się w poniedziałek na żądanie Rosjan

Sprawująca obecnie przewodnictwo w RB ONZ Wielka Brytania poinformowała, że Rada Bezpieczeństwa zbierze się - zgodnie z planem - we wtorek, by omawiać sytuację na Ukrainie. Nie dojdzie natomiast do zwołania posiedzenia Rady w poniedziałek, na żądanie Rosji. Rosja chciała, aby RB ONZ zajęła się w poniedziałek "prowokacją ukraińskich radykałów" w Buczy. Ukraina oskarża rosyjskich żołnierzy o to, że ci dokonywali w tym znajdującym się pod Kijowem mieście zbrodni na ludności cywilnej - ok. 50 mieszkańców Buczy miało zostać zamordowanych w sposób przypominający egzekucję.



07:24 Johnson będzie naciskać na Scholza ws. zaostrzenia sankcji wobec Rosji

Brytyjski premier powiedział, że żadne zaprzeczenia strony rosyjskiej ani "kremlowska dezinformacja" nie zdołają ukryć, że Putin jest zdesperowany, a jego inwazja się nie powiodła.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Johnson będzie naciskać Scholza ws. zaostrzenia sankcji wobec Rosji Podczas pierwszej oficjalnej wizyty kanclerza Niemiec w Wielkiej Brytanii, premier Boris Johnson zamierza wezwać Scholza do nałożenia kolejnych sankcji na Moskwę.

07:15 Brytyjski resort obrony: Rosjanie kierują do Donbasu najemników z Grupy Wagnera

W najnowszym raporcie na temat sytuacji na Ukrainie ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii podaje, że Rosjanie kontynuują "konsolidację i reorganizację" wojsk w związku z tym, że chcą skupić się na ofensywie w Donbasie. Do Donbasu mają być kierowane nowe rosyjskie jednostki wojskowe oraz najemnicy z tzw. Grupy Wagnera - prywatnej firmy wojskowej, powiązanej z Kremlem.



07:02 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosjanie wierzą, że uczestnicy wojny na Ukrainie mogą poprawić swoją sytuację finansową przez kradzież i grabież

Ukraiński Sztab Generalny podaje, że mobilizowani obecnie rezerwiści będą uzbrojeni w przestarzały sprzęt - niektóre egzemplarze broni, które do nich trafią, miały być składowane w magazynach przez ponad 30 lat.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińska armia: Rosja chce zmobilizować 60 tys. rezerwistów Wojskowe i polityczne kierownictwo Federacji Rosyjskiej rozpoczęło ukrytą mobilizację rezerwistów, którzy mają uzupełniać na bieżąco straty jednostek wojskowych - podaje ukraiński Sztab Generalny.

06:50 ONZ o liczbie ofiar. Brak informacji z Mariupola, Irpeinia i Buczy

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla, że podane liczby nie stanowią rzeczywistej liczby ofiar i poszkodowanych - są to wyłącznie przypadki udokumentowane.

06:45 W nocy doszło do ataku rakietowego na Odessę

Stojący na czele wojskowej administracji Odessy, Sierhij Bratczuk poinformował, że w nocy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na jeden z obiektów w Odessie. Na razie nie ma informacji o ofiarach bądź zniszczeniach.



06:41 Przewodniczący parlamentu Ukrainy rozczarowany postawą Gruzji i Mołdawii w kwestii sankcji wobec Rosji

"Sądziłem, że tym co łączy Ukrainę z większością w Gruzji i Mołdawii jest fakt, że nasze kraje zostały terytorialnie 'obgryzione' przez Rosję. Ale dzisiejsza pozycja Tbilisi i Kiszyniowa odnośnie ich neutralności wobec nakładania sankcji na Rosję rozczarowuje mnie. Cóż, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" - napisał Rusłan Stefanczuk na swoim profilu na Facebooku.



06:27 Daniel Obajtek: Od kilku lat płacimy coraz mniej. To konsekwencja systematycznie prowadzonej dywersyfikacji

W tym roku - jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie - ropa z kierunków alternatywnych stanowiła w całej naszej grupie już ponad 50 proc. - mówi prezes PKN Orlen w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Czytaj więcej Biznes Obajtek: Cała Unia powinna odejść od rosyjskiej ropy Dziś około 70 proc. ropy naftowej w portfelu całego koncernu to surowiec niepochodzący z Rosji. Niezależnie od tego jesteśmy gotowi do pełnej dywersyfikacji – zapewnia Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

06:15 Były członek rządu Rosji: Rosja się stacza w kierunku tak zwanego wielkoruskiego szowinizmu

Mój syn, Ilia Ponomariow, jest w Kijowie. W 2014 roku był jedynym deputowanym Dumy, który głosował przeciwko rosyjskiej aneksji Krymu. Nie mogłem dłużej przebywać w tym kraju, bo przeczuwałem zagrożenie - mówi w rozmowie z Rusłanem Szoszynem prof. Władimir Ponomariow.



Czytaj więcej Polityka Władimir Ponomariow: Kreml rozumie tylko język siły Agresorowi nie wolno przytakiwać, bo pójdzie dalej – mówi prof. Władimir Ponomariow, rosyjski fizyk i działacz państwowy, niegdyś członek rządu Michaiła Kasjanowa.

06:13 W przypadku agresji obcego państwa co czwarty Polak starałby się wyjechać za granicę

IBRiS zapytał respondentów, jak zachowaliby się, gdyby obce państwo dokonało agresji na Polskę (respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi).

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sondaż: Wojna nas zmienia Co czwarty Polak starałby się wyjechać za granicę, a tylko co piąty stawiłby się w wojsku, formacji paramilitarnej lub w szpitalu, aby pomagać rannym lub walczyć – wynika z badań.

06:12 Wojsko ukraińskie wkraczające do Buczy znalazło setki zabitych mieszkańców

Większość została zastrzelona, w kilku przypadkach ofiary miały ręce skrępowane na plecach. Ciała leżały na ulicach lub obok: skulone i wyprostowane, mężczyzn i kobiet, nawet dzieci.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zbrodnia pod Kijowem Po wyzwoleniu podkijowskiej miejscowości Bucza żołnierze znaleźli ciała mieszkańców pomordowanych przez okupantów.

05:52 Agencja informacyjna RBK Ukraina podaje, że w poniedziałek dla ruchu ma zostać otwarta droga między Czernihowem a Kijowem

Obwód czernihowski graniczy z obwodem kijowskim, który - jak podała w sobotę strona ukraińska - jest już wolny od obecności rosyjskich żołnierzy.

05:39 AFP publikuje nagranie z Buczy

W tej znajdującej się pod Kijowem miejscowości rosyjscy żołnierze mieli dopuścić się zbrodni na ludności cywilnej

05:24 Sekretarz japońskiego rządu: Japonia zszokowana doniesieniami o mordowaniu cywilów na Ukrainie

- Japonia podchodzi do śmierci niewinnych cywilów na Ukrainie ekstremalnie poważnie. Jesteśmy zszokowani - powiedział na konferencji prasowej Hirokazu Matsuno, odnosząc się do doniesień o mordach na ludności cywilnej w znajdującej się pod Kijowem Buczy.



05:18 W ciągu doby nad Ukrainą zestrzelono pięć celów powietrznych

Informuje o tym, na swoim profilu na Facebooku, dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych. Nad Ukrainą 3 kwietnia miały zostać zestrzelone dwie rakiety manewrujące, śmigłowiec i dwa samoloty - Su-34 i Su-35.



05:15 ONZ: Od 24 lutego do 2 kwietnia na Ukrainie w wyniku działań wojennych zginęło co najmniej 1 417 cywilów

Spośród 1 417 cywilnych ofiar wojny 121 to dzieci - podaje ONZ. Rannych zostało co najmniej 2 038 cywilów, w tym 171 dzieci. ONZ zaznacza, że rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie dużo wyższa.



05:13 Wybory prezydenckie w Serbii wygrywa urzędujący prezydent. Deklaruje utrzymanie przyjaznych relacji z Rosją

04:56 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosjanie przeprowadzają akcję masowego, chaotycznego minowania

"Aby spowolnić postępy jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, okupanci przeprowadzają masowe, chaotyczne minowanie nie tylko zajmowanych wcześniej pozycji i terenów, ale też dróg, którymi się poruszają" - czytamy w raporcie Sztabu Generalnego armii Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosja przerzuca spadochroniarzy do Biełgorodu "Federacja Rosyjska kontynuuje pełnowymiarową agresję przeciw Ukrainie. Rosyjski wróg tymczasowo porzucił realizację zadania, jakim było zablokowanie i zdobycie Kijowa. Okupanci kontynuują ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną w całej Ukrainie, próbują siać panikę wśród ludności i zakłócać logistykę sił obronnych Ukrainy" - czytamy w najnowszym raporcie ukraińskiego Sztabu Generalnego na temat sytuacji na frontach.

04:40 Rosjanie zaczęli wycofywać się z obwodu sumskiego

Informację na ten temat podał na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu sumskiego, Dmytro Żiwicki. "Rosyjskie oddziały od wczoraj (od soboty - red.) zaczęli aktywnie wycofywać się z terytorium naszego obwodu" - napisał Żiwicki.



04:30 W niedzielę z oblężonego od 2 marca Mariupola oraz z terenów objętych walkami w obwodzie ługańskim ewakuowano 2 964 osoby

Poinformowała o tym wicepremier Ukrainy, Iryna Wereszczuk. Wereszczuk podkreśliła, że wciąż trwają rozmowy, aby Rosja zapewniła dostęp do Mariupola autobusom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, które od piątku próbują dotrzeć do miasta, by pomóc w ewakuacji ludności cywilnej.



04:27 NEXTA publikuje zdjęcia z drogi między Kijowem a Żytomierzem, wykonane ok. 25-30 km od stolicy Ukrainy

04:22 Zełenski zwrócił się ze specjalnym apelem do uczestników ceremonii rozdania nagród Grammy

Prezydent Ukrainy wezwał artystów uczestniczących w ceremonii, aby "opowiedzieli historię" Ukraińców. - Wojna. Co może być bardziej sprzeczne z muzyką. Cisza zrujnowanych miast i zabici ludzie - mówił Zełenski. - Najbliżsi nie wiedzą czy będą znów razem. Wojna nie pozwala nam wybrać kto przetrwa, a kto pozostanie w wiecznej ciszy - kontynuował. - Nasi muzycy zakładają kamizelki kuloodporne zamiast fraków. Śpiewają rannym. W szpitalach. Nawet tym, którzy nie mogą już ich słuchać - dodał prezydent Ukrainy. - Bronimy naszej wolności do życia, do miłości, do dźwięku. Na naszej ziemi walczymy z Rosją, która przynosi nam przeraźliwą ciszę swoimi bombami. Ciszę umarłych. Wypełnijcie tę ciszę swoją muzyką. Wypełnijcie ją dziś. Aby opowiedzieć naszą historię - zaapelował.