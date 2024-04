Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

dr Marcin Wojewódka Radca prawny Wojewódka i Wspólnicy, Instytut Emerytalny Odp: Zgadzam się Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma realnej możliwości przywrócenia stanu ze składką zdrowotną sprzed tzw. Polskiego Ładu. I nie dlatego, że byłoby to niewykonalne. Ale dlatego, że składka zdrowotna przed tzw. Polskim Ładem była odliczana od wyższej stawki podatku PIT. Jestem przekonany, że dzisiaj nikt nie położy postulatu powrotu do stawki PIT sprzed tzw. Polskiego Ładu, bo to by oznaczało zwiększenie obecnej stawki 12 proc. podatku PIT.

Adam Mariański Doradca podatkowy, adwokat; profesor Uczelni Łazarskiego, Partner Zarządzający w Mariański Group. Odp: Zdecydowanie się zgadzam Wyłącznie zryczałtowana składka pełni funkcję składki ubezpieczeniowej. Obowiązująca regulacja w większości sytuacji oznacza, że mamy do czynienia z podatkiem celowym, którego wysokość jest zupełnie przypadkowa.

Grzegorz Gębka doradca podatkowy, właściel kancelarii podatkowej Odp: Zdecydowanie się zgadzam Z pewnością były to rozwiązania zdecydowanie mniej obciążające budżety przedsiębiorców niż obecnie. Co było korzystne mieliśmy wówczas jeden system obliczania składki zdrowotnej przez wszystkich (pracownik, przedsiębiorca) oraz odliczania jej od podatku. Z tego punktu widzenia zdecydowanie dążyłbym do przywrócenia tego systemu chociażby z punktu widzenia jego przejrzystości i prostoty. Inną kwestią jest to, że obecnie do budżetu wpływa pewnie kilkaset razy więcej środków ze składki zdrowotnej ustalonej na obecnych zasadach. Więc z drugiej strony jeśli budżet nie wytrzyma powrotu do stanu sprzed Polskiego Ładu to brak takich ruchów wydaje się mieć uzasadnienie.

Rafał Adamus Radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym Odp: Zgadzam się Na problem składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy (mikro-przedsiębiorcy) należy spojrzeć jako na fragment szerszego zagadnienia. Przedsiębiorca sam musi zdobyć sobie rynek i utrzymać się na nim w warunkach konkurencji i ciężarów fiskalnych. Najczęściej nie ma takiej elastyczności co do wysokości marży jak duże korporacje. Do tego dochodzą zmienności koniunktury. Jak pokazują statystyki większość nowych biznesów nie przeżywa pierwszych trzech lat. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi pokryć ponoszone koszty, a w tym koszty pracy. Państwo podnosi wysokość płacy minimalnej bez jakiegokolwiek sprzężenia podwyżki ze wzrostem wydajności pracy. Czyli w pierwszej kolejności przedsiębiorca płaci wynagrodzenia pracownikom. Jeżeli wystawi faktury VAT, a nie uzyska za nie zapłaty to musi z własnych środków zapłacić od nich VAT i PIT zanim uzyska ulgę na złe długi. Windykacja wierzytelności oznacza kolejne koszty (minimum to wpis od pozwu) i scenariusz sądowy rozpisany na wiele lat. Do tego dochodzą dalsze ciężary publiczne takie jak składka na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca musi dokonać płatności bez względu na to czy był na urlopie czy był chory. Człowiek na etacie ma prawo do urlopu i zwolnienia od pracy na wypadek choroby. Pracuje w cywilizowanych normach czasu pracy. Dla przedsiębiorcy najczęściej urlop, chorowanie w domu, ośmiogodzinna dniówka to luksus. Wielu przedsiębiorców musi finansować koszty swojej działalności poprzez kredyt obrotowy. Oznacza to zadłużanie się. Obok typowego ryzyka rynkowego może być tak, że zmieni się linia orzecznicza i kontrola rozpruje stare rozliczenia lata wstecz. Do tego doliczy odsetki. Przedsiębiorca nie odpowiada za szkodę do trzech pensji. Za wszelkie zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, a nie tylko jego częścią służącą prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli w tym kontekście zadaje się pytanie o składkę zdrowotną to jest to dodatkowy ciężar fiskalny utrudniający prowadzenie działalności gospodarczej.

Dariusz Adamski Profesor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego Odp: Nie zgadzam się Czysto ryczałtowy charakter składki zdrowotnej przedsiębiorców sprzed Polskiego Ładu pogłębiał degresję podatkową wśród przedsiębiorców (składka zdrowotna jest w istocie podatkiem). Powodował, że przedsiębiorcy osiągający wyższy dochód płacili składkę stanowiącą jego relatywnie niższą część. Polski Ład radykalnie zmienił ten stan rzeczy. Rozwiązanie proponowane przez MF stanowi zdecydowanie bardziej racjonalne rozwiązanie, minimalizujące jednocześnie ubytek dla budżetu państwa, jaki byłby następstwem całkowitego powrotu do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu. Zmniejsza też atrakcyjność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli najbardziej antyinwestycyjnie działającej formy opodatkowania, której upowszechnienie w ostatnich latach było konsekwencją nieprzemyślanej, wewnętrznie sprzecznej polityki podatkowej poprzedniego rządu.

Jacek Męcina Prof. dr hab. Jacek Męcina Uniwersytet Warszawski, doradca Zarządu Konfederacja Lewiatan Odp: Nie zgadzam się Mimo, że poprzedni system byłe zdecydowanie bardziej korzystny dla przedsiębiorców, brak jest przestrzeni dla powrotu do poprzedniego systemu. Wiązałoby się to przede wszystkim z poważnym ubytkiem wpływów do NFZ.

Jerzy Kwaśniewski Adwokat, prezes Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik Samorządowej Karty Praw Rodzin Odp: Nie zgadzam się Formuła składki zdrowotnej sprzed reformy naruszała zasadę równości wobec prawa oraz konstytucyjną zasadę ochrony pracy. Zmiany w tym zakresie powinny pójść w innym kierunku niż powrót do dawnych rozwiązań. Przede wszystkim obciążenie stosunku pracy powinno być premiowane.

Michał Romanowski Profesor dr hab. prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, adwokat w Romanowski i Wspólnicy Odp: Zgadzam się Problem jest jednak znacznie bardziej złożony. Jest to bowiem rozwiązanie punktowe, które spowoduje spadek dochodów państwa z tytułu składki zdrowotnej o 5 mld zł. Oznacza to wzrost deficytu finansów publicznych a w efekcie długu publicznego w sytuacji, w której Polska należy do krajów o najwyższym deficycie finansów publicznych w UE (4,8 proc. PKB w 2024 i 3,9 proc. PKB w 2025). Jednocześnie koalicjanci zadeklarowali podniesienie nakładów na ochronę zdrowia. Bez cięć wydatków budżetowych lub zwiększenia przychodów budżetu (wzrost innych danin publicznych) nakłady na ochronę zdrowia mogą wyłącznie zmaleć. Dodatkowo rozwiązanie to pogłębia różnice w tzw. klinie podatkowo-składkowym pomiędzy umowami o pracę i samozatrudnieniem, a więc brak neutralności systemu podatkowego-składkowego. Konieczna jest zatem całościowa reforma systemu podatkowo-składkowego.

Tomasz Safjański dr hab. prof. AWSB Odp: Zdecydowanie się zgadzam Reforma składki zdrowotnej jest jedną z najbardziej wyczekiwanych przez przedsiębiorców zmian. Obowiązek płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych odbierany jest przez przedsiębiorców jako „kant” prawny wprowadzony w Polskim Ładzie. Nonsensowna składka zdrowotna od zbycia środków trwałych uderza w sposób szczególny w ryczałtowców, którzy sprzedając drogie środki ryzykują wejście w wyższy próg podatkowy i płacenie zawyżonej składki zdrowotnej przez cały rok. Ważna jest również kwestia wprowadzenia limitu, do jakiego składki zdrowotne są pobierane.

Jakub Bińkowski członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Odp: Zdecydowanie się zgadzam Idealnym rozwiązaniem byłaby kompleksowa reforma systemu podatkowo-składkowego, który w tej chwili postawiony jest całkowicie na głowie, ale wycofanie zmian wprowadzonych Polskim Ładem mogłoby stanowić dobry wstęp do dyskusji na ten temat.

Jerzy Stępień Były prezesem Trybunału Konstytucyjnego Odp: Nie zgadzam się

Maciej Zaborowski Adwokat, zawodowy mediator i działacz społeczny. Partner Zarządzający w Kancelarii Kopeć Zaborowski, będącej liderem na polskim rynku w zakresie prawa karnego gospodarczego, prawa mediów, w tym zarządzania sytuacją kryzysową oraz ochroną wizerunku firm i managerów. Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Bogumił Brzeziński Profesor dr hab. dr h.c. Uniwersytet jagielloński (emeritus) Odp: Nie mam zdania

Joanna Narkiewicz-Tarłowska Doradczyni podatkowa i dyrektorka w PwC Odp: Zgadzam się

dr Tomasz Snarski Adwokat Kancelaria Adwokacka Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Roman Nowosielski Adwokat, Nowosielski i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Piotr Zimmerman radca prawny Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Sylwia Rzepka Sekretarz Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Grzegorz Sibiga Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN, wykładowca akademicki, adwokat, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Odp: Zgadzam się

Janusz Bojarski Dr hab., adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu Odp: Nie zgadzam się

Mariusz Korpalski Radca prawny, doktor, UMK w Toruniu, wspólnik w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Elżbieta Chojna-Duch dr. hab. nauk prawnych, była wiceminister finansów Odp: Zdecydowanie się zgadzam

Krzysztof Koźmiński Partner zarządzający w kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni. Odp: Zgadzam się

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska Adwokat, obrończyni w procesach karnych, wicedziekan ORA Warszawa Odp: Zgadzam się

Paweł Kuglarz Radca prawny i szef International Desk w kancelarii Tatara i Wspólnicy sp.k. Odp: Zdecydowanie się zgadzam