692 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2025

Reklama

691 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Tatarach krymskich

690 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie uczczenia 48. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w Radomiu, Ursusie i Płocku

689 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.