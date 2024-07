Francuzi, którzy zmagają się z problemami politycznymi oraz ciężarem kolonializmu, co doprowadziło do wielu problematycznych sytuacji z migrantami, pokazali, że bez względu na historyczne lub współczesne problemy, mają potencjał do stworzenia widowiska, jakie przejdzie do historii.

Otwarcie igrzysk w Paryżu. Francja pokazuje siłę kultury

Na Amazonie można teraz oglądać serial z Anthonym Hopkinsem jako cesarzem Wespazjanem o Imperium Rzymskim „To Those About To Die”.

Globalna korporacja postanowiła w kostiumie historycznym pokazać współczesny świat, w którym króluje krwawa wojna, korupcja, brak ideałów oraz… zakłady bukmacherskie.

Tymczasem Francja pokazała, że potrafi w kostiumie historycznym olimpizmu pchnąć historię do przodu – w duchu Rzymu.

Jednak oglądając pokazy mody, niepełnosprawnych tancerzy i sportowców, wnętrza Luwru, gmach Opery Paryskiej, Grand Palais i Petit Palais, Lady Gagę w kabaretowym performansie, balet na Notre-Dame, „Les Miserables”, słuchając „Marsylianki” albo przebojów rocka, metalu czy disco na tle wieży Eiffla – można zrozumieć, jak wielką siłę ma kultura i inwestowanie w nią. A także twórcy kina, czyli bracia Lumiere oraz inni bracia — Joseph-Michel i Jacques-Étienne Montgolfier, którzy przeprowadzili pierwszy udany lot balonem w 1783 r. Teraz balon unoszący się ponad Paryżem stał się zniczem olimpijskim.