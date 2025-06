Obydwa resorty zgodnie wskazują na konieczność uregulowania kwestii zbiegów tytułów do ubezpieczeń. MF wprost wskazuje, że projekt nie może zyskać akceptacji bez rozstrzygnięcia tej sprawy. Chodzi o sytuację, w której przysługiwałoby prawo do nowego świadczenia i np. renta rodzinna. Zdaniem resortu finansów nie powinny się one łączyć.

„Nie jest właściwe wprowadzenie – dedykowanego sportowcom – rozwiązania, które będzie miało charakter precedensowy” – czytamy w uwagach MF.

Z kolei w ocenie resortu rodziny przepis w tym zakresie powinien być analogiczny do tego, który funkcjonuje w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także w innych systemach ubezpieczeniowych (rolniczym, zaopatrzeniowym). Dlatego, jak podkreśla, w przypadku nabycia prawa do świadczenia dla dzieci zmarłych olimpijczyków oraz renty rodzinnej wypłacane powinno być jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Ale to nie wszystko.

MF uważa bowiem, że nowe rozwiązanie z uwagi na zbliżony charakter do renty rodzinnej powinno być traktowane na równi z nią, również na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego w jego ocenie brak jest uzasadnienia do objęcia tego świadczenia zwolnieniem od podatku.

Ministerstwo Sportu nie zgadza się na żadną z tych zmian zaproponowanych przez MF i MRPiPS.

Etap legislacyjny: projekt skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów