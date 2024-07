Michał Kolanko: W koalicji jest dyskusja na temat składki zdrowotnej. Polska 2050 złożyła jakiś czas temu własny projekt w tej sprawie. Co się z nią dzieje?

Mirosław Suchoń, szef klubu Polska 2050–Trzecia Droga w Sejmie: Nasza propozycja to wielka podwyżka wynagrodzeń dla wszystkich pracujących Polaków. Zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. To jest zobowiązanie całej koalicji. Było przedmiotem gwarancji przed wyborami i zostało to zapisane w umowie koalicyjnej. Rzeczywiście to Polska 2050 jest tym klubem, który nadaje ton całej dyskusji. Jesteśmy w tej sprawie kołem zamachowym. Naszym zdaniem – i takie jest też oczekiwanie obywateli – nowy model rozliczenia powinien wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. To oczywiście nie są proste sprawy i mamy świadomość, że to jest duża zmiana. Ale tego potrzebuje nasza gospodarka i ludzie, którzy ciężko pracują. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy. Jest on w tym momencie na etapie oceny skutków regulacji. Gdyby nie my, to w tej sprawie inni schowaliby głowę w piasek i udawali, że nie ma tematu.

Rozumiem, że nie ma zgody na to, by system z Polskiego Ładu pozostał na kolejny rok.

Patrzymy na to przez pryzmat gospodarki i nadmiernych obciążeń ludzi, którzy ciężko pracują. Firmy tracą płynność, nie mają środków na inwestycje, bo na przykład płacą składkę zdrowotną od sprzedaży majątku. Rekordzista płaci 100 tysięcy złotych takiej składki. To jest absurd. To system antyrozwojowy. Dlatego zabiegamy o to, aby zmienić szkodliwe rozwiązania z Polskiego Ładu PiS na takie, które pozwolą na złapanie oddechu przez polskie firmy. Co więcej, tak jak podkreślałem, zamiar zmiany zasad naliczania potwierdziliśmy podpisem przy umowie koalicyjnej.

Projekt, który zaprezentowała Polska 2050, to jest finałowy kształt, jeśli chodzi o zmiany? Lewica też ma swoje pomysły. Jak to będzie wyglądało na koniec?