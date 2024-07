Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik

10. Czy pracownik, który odbiera telefon na urlopie, jest w pracy?

Co do zasady czas, w którym pracownik podejmuje podczas urlopu aktywność zawodową na rzecz swojego pracodawcy, należy wliczyć do czasu pracy. Pracownik może uznać kontakt ze strony pracodawcy podczas urlopu jako polecenie pracy w nadgodzinach, a nawet jako odwołanie z urlopu.

Należy jednak patrzeć na to racjonalnie. Jeżeli pracodawca kontaktuje się z pracownikiem telefonicznie, ponieważ jakieś sprawy zawodowe nie zostały przez pracownika odpowiednio przekazane na czas urlopu, trudno poczytywać to jako realną pracę pracownika, a raczej jako konsekwencję pewnych nieprawidłowości, których pracownik dopuścił się na etapie przygotowania do urlopu.

Oczywiście w kontekście dyskusji na temat prawa do bycia offline pracodawca powinien być szczególnie wyczulony jeżeli chodzi o nawiązywanie kontaktu z pracownikiem podczas urlopu. Jednak incydentalne odbieranie telefonu, sprawdzanie maili i odpisywanie na nie z własnej woli przez pracownika nie stanowią pracy na polecenie pracodawcy, zwłaszcza jeżeli pracodawca takiej aktywności ze strony pracownika nie oczekuje.

Podsumowanie

Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia, również jeżeli chodzi o klasyczne rozumienie urlopu. Postęp technologiczny, praca zdalna, workation – to wszystko sprawia, że standardowo pojmowana granica między pracą a odpoczynkiem się zaciera. Stąd też i przepisy o urlopie należy interpretować z dużą dozą elastyczności. W realiach współczesnego świata trudno w pełni pogodzić się z obrazem pracownika, który na czas urlopu nagle znika i staje się całkowicie nieosiągalny, podczas gdy jego sprawy zawodowe pozostają w ciągłym ruchu. To właśnie ta ciągłość procesów i nieustanność zmian skłaniają do poszukiwania pośrednich form pomiędzy pracą a odpoczynkiem, przekształcających nasze dotychczasowe myślenie o urlopie.

Sławomir Paruch, radca prawny, partner PCS | Littler

Kinga Rozbicka, aplikantka radcowska, prawnik PCS | Littler