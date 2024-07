2. Jakie są minimalne odległości między budynkami mieszkalnymi na sąsiednich działkach?

Przepisy rozporządzenia WT zasadniczo regulują odległość budynku od działki budowlanej. O tym, jaka będzie ostateczna odległość między projektowanym budynkiem, a budynkami istniejącymi na działkach sąsiednich, będą decydowały wspomniane wcześniej warunki wynikające z rozporządzenia WT oraz z przepisów odrębnych, a także rodzaj budynku na działce sąsiedniej i jego usytuowanie względem działki inwestora. Szczególnie istotne są tu przepisy rozporządzenia WT dotyczące sytuowania budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe (szerzej na ten temat w odpowiedzi na pytanie nr 12), które przewidują, jaka powinna być odległość między budynkami. Jeśli warunki te pozwolą na lokalizację budynków w taki sposób, że minimalna dopuszczalna odległość od granicy działki projektowanego budynku będzie wynosiła 4 m i minimalna odległość od tej granicy budynku znajdującego się na działce sąsiedniej również będzie wynosiła 4 m, to teoretycznie możliwa jest sytuacja, że odległość projektowanego na jednej działce budynku będzie wynosiła 8 m od budynku istniejącego na działce sąsiedniej (gdy będą one zwrócone w stronę granicy ścianą z oknami i drzwiami w stronę granicy) lub ta odległość będzie wynosiła 6 m – gdy budynki te będą zwrócone w stronę granicy ścianą bez drzwi i okien. Trzeba przy tym pamiętać, że minimalna odległość budynku od granicy działki mierzona jest do ściany budynku. W związku z tym w praktyce odległość poszczególnych elementów budynków od granicy działki bywa mniejsza, co wywołuje wrażenie, że budynek jest zlokalizowany bliżej granicy działki i w konsekwencji bliżej budynku sąsiada. Przepisy rozporządzenia WT wyraźnie jednak regulują w § 12 ust. 6 jaka jest dopuszczalna minimalna odległość od granicy działki do takich elementów budynku jak okap, gzyms zwrócony w stronę tej granicy, a także do balkon, daszek nad wejściem, galeria, taras, schody zewnętrzne, rampy lub pochylnie - z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Standardowo wynosi ona minimum 1,5m. Natomiast od 1 sierpnia bieżącego roku odległość do balkonów budynków wielorodzinnych o wysokości powyżej 4 kondygnacji będzie większa i będzie wynosiła minimum 3m.

3. Czy dopuszczalne jest zlokalizowanie budynku mieszkalnego w odległości mniejszej, niż 3 m od granicy działki?

W określonych okolicznościach możemy zlokalizować budynek mieszkalny w odległości mniejszej niż wymagane 3 i 4 m od granicy działki. Dopuszczalna jest także budowa przy granicy działki i to zarówno w przypadku budynku jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego.

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia WT zarówno budynek jednorodzinny jak i wielorodzinny można zlokalizować w odległości 1,5 m od granicy działki, jeśli dopuszcza to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Aby budynek mógł być zlokalizowany w takiej odległości, musi być zwrócony w stronę tej granicy ścianą bez okien i drzwi. Ponadto, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia WT, gdy budynek ma być realizowany na wąskiej działce, o szerokości 16 m lub mniejszej, jego odległość od granicy działki może wynosić mniej niż 3 m, ale nie mniej niż 1,5 m. Warunek jednak jest taki, że musi on być również zwrócony w stronę tej granicy ścianą bez okien i drzwi. Wyjątek dotyczący budowania w takiej odległości na wąskiej działce odnosi się jednak wyłącznie do budynków realizowanych w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej. W takiej zabudowie w odległości 1,5 m od granicy działki można też zlokalizować budynek gospodarczy lub garaż o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m. I znowu, musi być on zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi.

4. Kiedy inwestor może zlokalizować budynek przy granicy działki?

Rozporządzenie WT przewiduje kilka przypadków, gdy inwestor może zaprojektować budynek przy granicy działki. Po pierwsze, takie usytuowanie budynku jest możliwe, gdy przewiduje to plan miejscowy. Z treści planu miejscowego powinno wynikać jednoznacznie, że taka budowa jest dopuszczalna. Wtedy jednak budynek musi być zwrócony w stronę granicy działki ścianą bez okien i drzwi.

Po drugie, budynek może być zlokalizowany bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeśli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na działce sąsiedniej. Warunkiem lokalizacji takiego budynku jest zgodność jego wysokości z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także spełnienie warunków przewidzianych we wspomnianych wcześniej przepisach § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 rozporządzenia WT. Na gruncie tego przepisu pojawiały się wątpliwości, jak należy rozumieć to „przyleganie” ścianą do ściany budynku istniejącego. Czy przylegająca ściana może być dłuższa od ściany budynku sąsiedniego i czy w takim przypadku wysokość budynku może być większa niż wysokość budynku sąsiedniego? Innymi słowy, czy cała ściana, całą swoją powierzchnią powinna przylegać do ściany sąsiedniej. Od 1 sierpnia tego roku nie będzie już wątpliwości, że nowy budynek powinien przylegać do budynku istniejącego całą długością swojej ściany. Oznacza to, że ściana nowego budynku przylegająca do budynku istniejącego może być tej samej długości, co ściana istniejącego budynku; może również być od niej krótsza. Jednakże nie jest dopuszczalne, by nowy budynek miał dłuższą ścianę, niż budynek istniejący, ponieważ wówczas nie przylegałby do istniejącego budynku całą długością swojej ściany.

Po trzecie, przy granicy działki budowlanej mogą być również zlokalizowane budynki w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej o ile spełnione będą wymogi wynikające z przepisów odrębnych oraz z § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 rozporządzenia WT, a budynek będzie budowany na wąskiej działce o szerokości 16 m lub mniejszej. Wówczas musi on być również zwrócony ścian bez okien i drzwi w stronę granicy działki. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej możemy również zlokalizować przy granicy działki budynek gospodarczy lub garaż o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m. Podobnie jak w przypadku budynków mieszkalnych, muszą one jednak być zwrócone w stronę granicy ścianą bez drzwi i okien oraz spełniać wymogi przewidziane w § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 rozporządzenia WT i w przepisach odrębnych. Zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze oraz garaże przy spełnieniu tych wymogów mogą być usytuowane przy granicy sąsiedniej działki budowlanej.