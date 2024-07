Koszt jednego takie bazzałogowca to ok. 10 tys. dolarów, co oznacza, że jest tańszy niż pocisk wykorzystywany przez obronę powietrzną.

Rosyjskie drony mogą wznosić się na wysokość 1000 metrów, co powoduje, że poruszają się powyżej zasięgu karabinów maszynowych.