Rząd zgłosił poprawki do projektu ustawy o rencie wdowiej. Jest górny limit

Rząd proponuje, by przepisy obowiązywały od przyszłego roku, a nabycie prawa do korzystania ze świadczeń według reguły zbiegu i wypłata świadczeń na jej podstawie, następowałyby od 1 lipca przyszłego roku. Jeśli ktoś został wdowcem lub wdowa przed wejściem w życie przepisów, a spełniać będzie kryteria ustawy – także będzie miał prawo do renty wdowiej.

W jakiej wysokości ma być renta wdowia?

Zaproponowano też, aby w przyszłym i w 2026 r. osoby upoważnione dostały 15 proc. drugiego świadczenia, a w 2028 – 25 proc. Rząd chce w 2028 r. przeprowadzić ewaluację i dopiero wówczas zdecydować czy renta wdowia będzie rosła, czy utrzyma się na takim samym poziomie.

Co to oznacza? Jeśli wdowa lub wdowiec zdecydują się na pobieranie swojej emerytury czy renty do w przyszłym roku otrzymają dodatkowo 15 proc. renty rodzinnej po małżonku. Jeśli zaś zechcą w całości pobierać rentę rodzinną to dostaną 15 proc. swojego świadczenia.

Propozycje rządu zaostrzają propozycje projektu obywatelskiego, w którym zaproponowano, by w trzecim roku obowiązywania przepisów wdowa lub wdowiec dostawali połowę drugiego świadczenia. Dodatkowo limit renty wdowiej miał wynieść trzykrotność, ale przeciętnej emerytury – czyli ok. 10 tys. zł.

- Czy to jest projekt obywatelski pod którym zbieraliśmy podpisy? Nie do końca. Ale czy to jest projekt korzystny dla wdów i wdowców – zapytał Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, przedstawiciel Inicjatywy Ustawodawczej projektu, po poprawkach zgłoszonych przez resort pracy - Z znacznej części skorzystają oni z tego rozwiązania nawet w formie zaproponowanej przez koalicję rządową – jego zdaniem renta wdowia przeciwdziała pauperyzacji osób starszych. Poprosił jednak jeszcze o przemyślenia nad projektem by bardziej przypominał propozycje obywatelskie.