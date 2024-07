Roman Giertych nazwał sędziego Arkadiusza Cichockiego sygnalistą. Czy słusznie osoby zgłaszające naruszenia prawa możemy nazywać sygnalistami, skoro ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie 25 września?

Reklama

Ustawa o ochronie sygnalistów koresponduje z dyrektywą, której wdrożenie do porządku prawnego w Polsce jak wiemy było mocno opóźnione i dlatego w mojej ocenie, jeżeli ktoś już teraz dokonuje publicznego ujawnienia naruszeń prawa, mieszczących się w zakresie dyrektywy, to nie ma przeciwwskazań, aby nazywać go sygnalistą. Od dawna przecież, i to jeszcze długo zanim na poziomie Unii Europejskiej rozpoczęto prace nad dyrektywą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w wielu firmach funkcjonały systemy do zgłaszania różnorakich naruszeń i posługiwano się określeniami „whistleblowing”, „whistleblower”. Posługiwanie się zatem określeniem sygnalista nie zaczęło się od dyrektywy. Czym innym jest korzystanie z „dobrodziejstw” ustawy w postaci chociażby prawa do odszkodowania w przypadku doświadczenia działań odwetowych.

Co więcej, zarówno dyrektywa, jak i ustawa przewidują określoną sekwencję zdarzeń, tj. co do zasady ujawnienie publiczne to jest ostateczność, po bezskutecznym, nieudolnym albo z jakichś przyczyn niemożliwym zgłoszeniu wewnętrznym i zewnętrznym.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Nowe rewelacje ws. Tomasza Szmydta na komisji Giertycha Mogło dojść do scentralizowania danych polskich obywateli w w rękach Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś, oraz ich wycieku z KRS - stwierdził mec. Roman Giertych przedstawiając nowego sygnalistę zespołu do spraw rozliczenia rządów PiS. To sędzia znany z afery hejterskiej.

Czy osobom zgłaszającym naruszenia przysługuje już ochrona wynikająca z ustawy, która nie weszła w życie?