Rewolucja w firmowej składce zdrowotnej. Będzie niższa i prostsza

Chcemy uprościć i obniżyć składkę zdrowotną, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Na naszych zmianach skorzysta 93 proc. firm - zapowiedział minister finansów Andrzej Domański na dzisiejszej konferencji prasowej.

Składka zdrowotna na skali PIT

Co konkretnie proponuje rząd? Przedsiębiorcy na skali będą płacić składkę zdrowotną w stałej kwocie. Będzie to 9 proc. liczone od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. – Obecnie byłoby to 286 zł zamiast 382 zł składki minimalnej – wyliczał Andrzej Domański. I podkreślał, że każdy przedsiębiorca zyska na tej zmianie przynajmniej 100 zł miesięcznie. Ważne jest też to, że składki nie trzeba będzie liczyć co miesiąc.

Składka zdrowotna na podatku liniowym

Zmiana czeka też przedsiębiorców na liniowym PIT. Podstawowa składka będzie taka sama, jak w firmach na skali (czyli 9 proc. liczone od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia). Ale po przekroczeniu określonego progu dochodu (dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia) danina wzrośnie. Właściciel firmy zapłaci 4,9 proc. od nadwyżki.

Na liniowym podatku będzie możliwość płacenia składki w uproszonej formie (1/12 liczona od dochodu z poprzedniego roku). Korekta nastąpi w rozliczeniu rocznym.