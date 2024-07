Wariant obniżki składki zdrowotnej dla wszystkich płatników, zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników oraz emerytów, jest sprawiedliwy, gdyż nie preferuje żadnej z tych grup. Sprawiedliwy, ale przez to też kosztowniejszy dla finansów publicznych.

Jaki będzie koszt obniżki składki zdrowotnej

Koszt dla budżetu tej propozycji po uwzględnieniu pierwszych uwag wynosi ok. 25 mld zł, a więc mniej niż przyrost tej składki w przyszłym roku i odniesiony już do tego przyrostu. 25 mld to spora kwota, ale to tylko 15 proc. całości wpływów ze składek. Mniejsza zmiana nie rozwiązywałaby problemu, byłaby tylko zasłoną dymną dla unikania tematu. Obniżka wpływów ze składek o 25 mld zł oznacza taki sam transfer pieniędzy do kieszeni Polaków. Spora ich część wróci do budżetu w formie podatków pośrednich, będzie motorem rozwijającym polską przedsiębiorczość i polską gospodarkę.

Polski Ład uderzył w pracujących, powinnością koalicji 15 października jest oddanie im niesłusznie zabranych dochodów i wspieranie aktywności zawodowej Polaków. Praca musi się opłacać, a z obietnic trzeba się wywiązywać.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Radosna twórczość legislacyjna Polski 2050 wokół składki zdrowotnej Polski Ład użyźnił glebę pod radosną twórczość legislacyjną, której przykładem jest projekt rzekomej naprawy składki zdrowotnej autorstwa Polski 2050 – Trzeciej Drogi.

Można zwrócić się z apelem do wszystkich krytyków tej propozycji, by nie ograniczali się do krytyki, ale przedstawili swoje kontrpropozycje. Składka i ogólnie ochrona zdrowia to tematy, które zasługują na ponadpartyjną, merytoryczną dyskusję i wynikające z niej konkretne rozwiązania. Można zawsze rozważyć rozłożenie tej propozycji na etapy, zmienić kalibrację czy nawet ograniczyć się do powrotu do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu. Ale nie można zignorować tego tematu, bo to zbyt ważny problem społeczny i gospodarczy.