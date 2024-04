Jeszcze za czasów rządów Jerzego Buzka nastąpiła pierwsza, nieznaczna podwyżka składki. Od 1 stycznia 2001 roku składka zdrowotna wzrosła z 7,5 proc. do 7,75 proc. podstawy jej wymiaru. Równocześnie w takim samym stopniu wzrosło też odliczenie od podatku. Można zatem powiedzieć, że obywatele nadal nie ponosili rzeczywistego ciężaru składki zdrowotnej. Zapewnienia o neutralności reformy były nadal aktualne.

Pierwsze małe oszustwo: składka w górę, a odliczenie nie

Wszystko uległo zmianie za rządów lewicy. W październiku 2001 roku władzę przejęła koalicja złożona z SLD, PSL i UP, z premierem Leszkiem Millerem na czele (jego kadencja trwała do maja 2004 roku). W tym czasie przeprowadzono kolejną reformę ubezpieczenia zdrowotnego, która zastąpiła funkcjonujące wcześniej kasy chorych Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Ważna zmiana dotyczyła również składki zdrowotnej.

W wyniku reformy od 1 stycznia 2003 roku składka zdrowotna wzrosła po raz drugi od momentu jej wprowadzenia – tym razem z 7,75 proc. do 8 proc. Równocześnie po raz pierwszy odliczana od podatku kwota nie zwiększyła się proporcjonalnie do wzrostu składki. Limit odliczenia pozostał niezmieniony, co sprawiło, że obywatele po raz pierwszy musieli wyłożyć dodatkowe pieniądze na składkę zdrowotną. Różnica między tym, co trzeba zapłacić, a tym, co można odliczyć, wynosiła dokładnie 0,25 proc. podstawy. Sytuacja przedstawiała się tak, że od każdych zarobionych 100 zł należało zapłacić 8 zł składki zdrowotnej. Ponieważ jednak można było odliczyć od PIT nadal 7,75 zł, faktyczny ciężar składki wynosił 25 gr na każde zarobione 100 zł.

W efekcie likwidacji ulgi pracownicy na etatach od 1 stycznia 2022 roku nie mają już możliwości odliczenia nawet niewielkiej części płaconej składki zdrowotnej. Cały ciężar jej zapłaty został przerzucony na obywateli

Jednak na tym nie koniec. Od 2003 roku Polska znalazła się na drodze do wprowadzenia składki na poziomie 9 proc. W kolejnych latach jej stawka wzrastała kolejno: w 2004 roku do 8,25 proc., w 2005 roku do 8,5 proc., w 2006 roku do 8,75 proc. i wreszcie w 2007 roku do 9 proc. Przez cały ten czas wysokość odliczenia się nie zmieniała, co oznaczało, że jeśli w 2003 roku od każdych 100 zł podatnik ponosił rzeczywisty ciężar składki w wysokości 25 gr, to w 2007 roku było to już 1,5 zł. Chociaż kwota ta nadal wydawała się niewielka, już samo to stanowiło złamanie pierwotnych zapewnień, że składka zdrowotna nie spowoduje wzrostu obciążeń podatkowych. Od stycznia 2003 roku te zapewnienia stały się po raz pierwszy nieprawdziwe. Można jednak powiedzieć, że nie było też dramatu. Większość składki można przecież było nadal odliczać.

Po 2007 roku nastąpił względny spokój. Dyskusja wokół kolejnych ewentualnych podwyżek składki zdrowotnej lub innych metod dofinansowania wiecznie potrzebującego środków systemu opieki zdrowotnej wracała co jakiś czas z większą lub mniejszą mocą. Nie zmienia to jednak faktu, że od 2007 roku stawka składki zdrowotnej, co do zasady, pozostaje niezmieniona i dla pracowników najemnych wynosi wspomniane 9 proc.