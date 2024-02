Rząd chce zmienić zasady rozliczeń firmowej składki zdrowotnej. Dwa główne pomysły przedstawił na czwartkowym posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw przedsiębiorczości. Pierwszy, to składka zryczałtowana, drugi, uzależniona od przychodu lub dochodu (przedsiębiorca ma mieć wybór).

Polski Ład skomplikował rozliczenie składki zdrowotnej

Eksperci nie mają wątpliwości: zmiany są konieczne. - Polski Ład szalenie skomplikował rozliczenie składki zdrowotnej. I choć obowiązuje już dwa lata, niektóre problemy są wciąż nierozwiązywalne - mówi Cezary Szymaś, współwłaściciel biura rachunkowego ASCS-Consulting.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy na skali oraz liniowym PIT liczą składkę zdrowotną od dochodu z działalności. Trzeba to robić co miesiąc. Rozliczenie utrudnia to, że w wielu firmach dochód będący podstawą wymiaru składki różni się od dochodu podatkowego. Przedsiębiorcy muszą więc prowadzić dodatkową ewidencję. Wiele problemów jest też przy rocznym rozliczeniu składki (to również obowiązek wprowadzony przez Polski Ład), w którym wychodzą zwroty albo dopłaty.

U ryczałtowców składka zależy od przychodów (są podzieleni na trzy grupy). Wielu z nich po zakończeniu roku sporo dopłaca do ZUS.