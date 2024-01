– Pamiętajmy jednak, że dochód to przychód minus koszty. Jeśli zwiększymy sam dochód nie będzie się zgadzał wynik tego działania. I żadna elektroniczna wersja PIT tego nie puści. A po przesłaniu papierowego też musimy liczyć się z wezwaniem z urzędu – mówi Izabela Leśniewska.

Po wskazaniu tej kwestii KIS zmienia zdanie i każe doliczyć zwrot ulgi do przychodu. – Wtedy matematycznie będzie się zgadzało, ale przecież nie powinno doliczać się do przychodu czegoś, co wcześniej odliczaliśmy od dochodu. Wygląda jednak na to, że przedsiębiorcy nie mają innego wyjścia – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. Zwraca przy tym uwagę, że przychód ma wpływ na różne uprawnienia, np. do Małego ZUS Plus czy do posiadania statusu małego podatnika. – Jeśli zwiększymy przychód i przekroczymy limit, urzędnicy mogą te uprawnienia kwestionować i na pewno trzeba będzie się wytłumaczyć z podanych w zeznaniu kwot – tłumaczy Grzegorz Gębka.

Jak wykazać zwrot ulgi u ryczałtowców? Ponieważ na zwrot nie ma specjalnej rubryki, doliczamy go po prostu do przychodów – twierdzi ostatecznie (bo początkowo proponowała doliczenie do ryczałtu) Krajowa Informacja Skarbowa. Czyli wpisujemy go w części D formularza PIT-28. Co zrobić, jeśli przedsiębiorca jest na różnych stawkach ryczałtu? Zwrot trzeba rozpisać proporcjonalnie – wyjaśnia KIS.

– Obawiam się jednak, że przy takim rozwiązaniu też nie obędzie się bez kłopotów, ponieważ dane z zeznania PIT-28 nie będą się zgadzać z kwotami podanymi w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej. I ryczałtowcy będą musieli wyjaśniać te różnice w urzędach. Podobnie zresztą może być u przedsiębiorców na liniówce, którzy odliczali składki od dochodu – tłumaczy Izabela Leśniewska.

– Druki zeznań rocznych zostały po prostu źle przygotowane – podsumowuje ekspertka.