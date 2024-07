Biznesmen na rowerze? Fiskusa to nie dziwi. I pozwala na rozliczenie w kosztach

Rower w kosztach firmy: fiskus akceptuje też rowery powyżej 10 tys. zł

Czy fiskus zgodzi się też na rozliczenie droższego roweru? Tak, potwierdza to interpretacja w sprawie prowadzącego działalność informatyka. Na potrzeby biznesu leasinguje samochód. Ale chce też kupić rower elektryczny za 15 tys. zł. Argumentów ma kilka: to szybszy środek transportu, łatwiej na nim ominąć miejskie korki, jest tańszy w eksploatacji, nie zanieczyszcza powietrza, nie hałasuje. Chce też go wykorzystać w przygotowywanej aplikacji mobilnej.

Fiskus zgodził się na rozliczenie kosztów. Przypomniał tylko, że rzeczy powyżej 10 tys. zł trzeba wpisać do ewidencji środków trwałych. A następnie amortyzować. Podatkowym kosztem będą więc odpisy amortyzacyjne. Firmy rozpoczynające działalność, a także tzw. mali podatnicy, mogą rozliczyć koszty za jednym zamachem, korzystając z tzw. jednorazowej amortyzacji (interpretacja nr 0112-KDIL2-2.4011.898.2020.1.AA).

Czy firmowym rowerem można pojechać na prywatne zakupy?

Pozytywną odpowiedź dostała też księgowa prowadząca biuro rachunkowe. Rower jest jej potrzebny do dojazdów do firmy, urzędów oraz na spotkania z kontrahentami. Wykorzystuje już w biznesie samochód osobowy, podkreśla jednak, że ze względu na znaczne utrudnienia komunikacyjne oraz problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego rower jest szybszym, a przy tym bardziej ekologicznym, środkiem transportu. Zastanawia się nad elektrykiem, ma kosztować do 12 tys. zł netto. Księgowa przyznaje, że może wykorzystywać go też prywatnie, np. wyskoczyć na zakupy. Jej zdaniem, nie wyklucza to możliwości rozliczenia wydatków na zakup jednośladu w podatkowych kosztach.

Fiskus potwierdził, że wydatek na firmowy rower (który jest wykorzystywany w celach osobistych tylko incydentalnie) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.779.2022.2.AC).

Oczywiście skarbówka akceptuje w działalności nie tylko elektryki, ale także rowery tradycyjne. Kosztem mogą być też wydatki na eksploatację jednośladów (naprawy, przeglądy, nowe części).