Skarbówka oczekuje, że podatnik sam odpowie na swoje pytanie

„Są opinie, że w pojęciu własnego stanowiska należy widzieć przede wszystkim podanie przepisów prawnych, na których podstawie wnioskodawca zajął swe stanowisko. Powinien on też wskazać, jak ocenia stan faktyczny lub przyszłe zdarzenie w świetle przepisów. Można jednak znaleźć i pogląd, że wystarczające mogłoby być wskazanie przez zainteresowanego przedmiotu swoich wątpliwości. Przedstawiciele tego poglądu wskazują, że obowiązek przedstawienia stanowiska nie powinien być pojmowany zbyt rygorystycznie. Za wystarczające można by uznać, że będzie on spełniony, jeżeli zainteresowany w jasny sposób wskaże przedmiot swoich wątpliwości” - uważa RPO.

Jego zdaniem, nie chodzi o pełną ocenę prawną stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, lecz o zrozumiałe przedstawienie zagadnienia, które w ocenie wnioskodawcy wymaga wyjaśnienia. Od zainteresowanego podatnika nie można bowiem wymagać pełnej kompetencji w tej sprawie.

Biuro RPO zwróciło się do MF o ustosunkowanie się do problemu, także pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych. Pyta, w ilu sprawach w ostatnich 5 latach doszło do nieuprawnionego wezwania podatnika do uzupełnienia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego.