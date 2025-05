Przy liczeniu limitów sumujemy wartość majątku otrzymanego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat. Jeśli więc dostaliśmy prezent w maju 2025 r., trzeba doliczyć go do darowizn otrzymanych od tego samego darczyńcy w latach 2020–2024 oraz wcześniej w 2025 r.

Zwolnienie z podatku dla darowizn od najbliższej rodziny

Co wtedy, gdy wartość prezentu przekracza limit zwolnienia? Jeśli jest to upominek od najbliższej rodziny, możemy skorzystać z dodatkowej ulgi dla tzw. zerowej grupy. Są w niej m.in. rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo (częściowo pokrywa się z pierwszą grupą). Musimy jednak pamiętać o warunkach zwolnienia. Przede wszystkim prezent powyżej 36 120 zł trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Jest na to sześć miesięcy.

– Darowiznę zgłasza rodzic. Potrzebny jest do tego formularz SD-Z2. Wpisuje w nim dane dziecka i sam się podpisuje – tłumaczy Wojciech Jasiński.

Przy darowiznach pieniężnych, np. 50 tys. zł od babci, jest dodatkowy warunek zwolnienia dla zerowej grupy. Pieniądze powinny być przelane na rachunek bankowy (może należeć do rodziców) lub przesłane przekazem pocztowym.