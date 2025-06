Warto zauważyć, że tuż po wyborach Kaczyński wzywał do budowania konserwatywnej telewizji – w świecie, gdy telewizja traci na znaczeniu, a debata przechodzi do social mediów. Oczywiście jest i TV Republika czy wPolsce24, ale mówimy o budowie bezpośrednio przez partie własnych kanałów dotarcia – własnych „Kanałów Zero”, jak to robi Mentzen i jego koledzy i koleżanki. Konfederacja pod względem kadrowym przyciąga też nowych – jak Marcin Możdżonek. PiS ma oczywiście swoje kadry polityków średniego i młodego pokolenia. ale cel wyznaczony przez Kaczyńskiego w Przysusze jest na tyle ambitny, że potrzebuje też nowych ludzi.

To wszystko sprawia, że aby mieć szansę na 40 proc. PiS stoi przed wyzwaniem częściowego wymyślenia się na nowo. W Przysusze takich zupełnie nowych haseł i kierunków nie było, zwłaszcza w kierunku reform państwa – raczej recykling tego, co słyszeliśmy już od Kaczyńskiego i Morawieckiego w przeszłości, w tym haseł o zmianie ustroju w Polsce.

Żeby było jasne: to pakiet idei, który do tej pory zapewniał PiS sukcesy. Partia Kaczyńskiego ma też czas, zwłaszcza w świetle różnych, bardzo poważnych ostatnio kłopotów obecnej koalicji, ale jako siła polityczna, która w 2015 roku wygrała nowymi (wówczas) ideami i pomysłami, ma przed sobą wysoko postawioną poprzeczkę. I od tego, czy pokaże nowy pomysł na państwo i gospodarkę będzie zależało to, czy będzie mieć szansę na taki wynik, jak zapowiadał lider partii w Przysusze.

To wszystko dzieje się w warunkach realnego i postępującego osłabienia politycznego duopolu na obydwu jego stronach, zmianie pokoleniowej, rewolucji medialnej i technologicznej. I są to sprawy, o których władze PiS muszą pamiętać, jeśli nie chcą w 2027 roku być jak generałowie, którzy toczą poprzednią wojnę. Bo to Konfederacja wykorzysta z całą pewnością.