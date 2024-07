06:34 Rosja informuje o masowym ataku dronów na obwód briański

Rosyjskie Ministerstwo Obrony i gubernator obwodu briańskiego Rosji, Aleksandr Bogomaz, poinformowali o ataku na Telegramie

„26 lipca, między godziną 21:00 a 23:40, podczas próby przeprowadzenia przez reżim kijowski ataków terrorystycznych przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych typu samolotowego na cele w Federacji Rosyjskiej, dwadzieścia jeden bezzałogowych statków powietrznych zostało zniszczonych i przechwyconych przez regularne systemy obrony powietrznej nad terytorium obwodu briańskiego” — poinformowało Ministerstwo Obrony w oświadczeniu.

06:26 Paryż 2024: Ukrainę reprezentuje 140 sportowców

06:21 Ukraina otrzyma wkrótce prawie 8 mld dolarów z uchwalonej przez Kongres USA pomocy

- Ukraina otrzyma 7,9 miliarda dolarów bezpośredniego wsparcia dla budżetu państwa do listopada tego roku. To część pakietu pomocowego o wartości 61 miliardów dolarów uchwalonego przez Kongres USA w kwietniu — powiedziała 26 lipca ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa.

Po miesiącach politycznych walk wewnętrznych i pogarszającej się sytuacji na polu bitwy na Ukrainie Izba Reprezentantów USA w końcu uchwaliła 20 kwietnia kluczowy pakiet pomocy zagranicznej, który obejmował 60,84 miliarda dolarów wsparcia dla Ukrainy.

7,9 miliarda dolarów bezpośredniej pomocy budżetowej z pakietu zostanie przekazane Ukrainie „w niedalekiej przyszłości”, a reszta do końca października, powiedziała Markarova.

06:16 Prezydent Czech: Rozmowy pokojowe niemożliwe bez Rosji i Chin

W czerwcu około 100 krajów i organizacji uczestniczyło w globalnym szczycie pokojowym w Szwajcarii. Moskwa nie została zaproszona do udziału, a Pekin nie przyjął zaproszenia. Kijów poinformował, że planuje zwołać drugi szczyt pokojowy przed końcem 2024 roku.

- Bez Rosji i Chin przy stole nie będzie żadnych negocjacji pokojowych — powiedział prezydent Czech Petr Pavel czeskich mediach. Pavel opisał szczyt pokojowy w Szwajcarii jako „rozpoczęcie” procesu negocjacji politycznych w kierunku pokoju. - Ważne jest to, że proces się rozpoczął - ocenił.



Prezydent Czech wyróżnił również Chiny jako „ważnego globalnego gracza” pod względem gospodarczym, ale uznał też, że obecnie nie jest to wiodąca potęga „w polityce promowania pokoju”. Pekin przyjął postawę neutralną w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale jednocześnie zacieśnił więzi gospodarcze z Moskwą i poparł ją w walce z zachodnimi sankcjami.

06:12 Josep Borrell wzywa Chiny do wywarcia wpływu na Rosję, aby zakończyła wojnę z Ukrainą

Podczas spotkania z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi, które odbyło się w Laosie w piątek w ramach spotkania ministrów spraw zagranicznych ASEAN, Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell wezwał Chiny do promowania procesu pokojowego na Ukrainie i zaprzestania eksportu towarów podwójnego przeznaczenia do Rosji, co pozwala agresorowi zwiększyć produkcję broni.

06:07 Premier Indii planuje wizytę na Ukrainie

Narendra Modi, premier Indii, chce odwiedzić Ukrainę w sierpniu po raz pierwszy od początku wojny.

Według źródeł medialnych wizyta Modiego na Ukrainie jest najprawdopodobniej zaplanowana na 23 sierpnia. Potwierdziło to kilka źródeł dyplomatycznych w Delhi.

Na początku tego roku Zełenski telefonicznie zaprosił premiera Indii do odwiedzenia Ukrainy. W czerwcu Modi rozmawiał z Zełenskim na marginesie szczytu G7. Podczas spotkania strony rozmawiały o sytuacji na Ukrainie, a premier Indii podkreślił wagę „dialogu i dyplomacji”.