Bajki Mateusza Morawieckiego

Czwartkowe słowa premiera Morawieckiego to nie wyjątek. Do końca swoich rządów, a także wiele razy po ich zakończeniu, przekonywał o bardzo dobrej kondycji finansów państwa. Wiadomo było, że to bajki, że rozbuchane przez 8 lat do niebotycznych rozmiarów wydatki budżetu, przysłowiowe rozsypywanie pieniędzy łopatami z helikopterów, musi zachwiać ich równowagą. Oczywiste było też, że ukrywanie prawdziwej skali rozrzutności poza budżetem państwa i kontrolą parlamentu, w różnego rodzaju funduszach, może zamazać prawdziwy obraz sytuacji, ale przecież jej nie naprawi. Zwłaszcza, że jak się okazało, także strona dochodowa budżetu zaczęła się sypać. Choć były premier wszem i wobec grzmiał o rozprawieniu się z mafiami VAT-owskimi, ostatnie lata jego rządów przyniosły ponowny wzrost tzw. luki w VAT, czyli spadek wpływów budżetowych z tego podatku. Efekt? W 2023 r. deficyt naszego sektora finansów publicznych przekroczył 5,1 proc. PKB, przy dopuszczalnym dla krajów UE poziomie 3 proc.

Ale to już było

To już drugi przypadek, gdy rządy populistów z PiS przynoszą w konsekwencji objęcie naszego kraju unijną procedurą nadmiernego deficytu. Tak było także po jego pierwszych rządach z lat 2005-07, gdy na zachwianie równowagi po stronie dochodów budżetu, nałożył się następnie światowy kryzys finansowy. Wtedy przeszliśmy kilkuletni bolesny proces zaciskania pasa.

Na starcie swoich drugich rządów PiS dostał w efekcie uporządkowaną sytuację w finansach publicznych, a na dodatek dobrą koniunkturę gospodarczą. Podczas jednak, gdy inne kraje przygotowywały się na ewentualne gorsze czasy, dusiły deficyty, ba wypracowywały nadwyżki, u nas zaczął się okres radosnego rozdawnictwa pieniędzy publicznych. Złe czasy jednak przyszły. Najpierw pandemia, potem wojna za naszą wschodnią granicą, która wymusiła mocne zwiększenie wydatków na obronność. Życie boleśnie zweryfikowało twierdzenia polityków PiS, że w budżecie są pieniądze na wszystko. A uruchomiona właśnie procedura nadmiernego deficytu oznacza początek okresu kolejnego zaciskania pasa, który oznaczać będzie zapewne rezygnację lub ograniczenie części wydatków państwa, a dodatkowo także podwyżki podatków.

Procedura nadmiernego deficytu, czyli trup w szafie

- Mamy potwierdzenie procedury nadmiernego deficytu przez Radę Europejską. To drugi i finalny krok wszczęcia procedury. Ta procedura dotyczy nieodpowiedzialnej polityki budżetowej rządu Mateusza Morawieckiego. To trup w szafie, ogromny wilczy dół zastawiony przez PIS na obecny rząd. Właśnie w niego wpadliśmy – skomentował na portalu X Sławomir Dudek, prezes zarządu i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.