Złodzieje po cichu zwinęli niedziałający most kolejowy w niewielkiej miejscowości Skopin, ok. 80 kilometrów na południe od Riazania.

Reklama

Rosja. Nikt nie zauważył kradzieży mostu

Przez wiele dni nikt się nawet nie zorientował, że coś zniknęło, mimo że miejscowi mieszkańcy używali go jako zwykłej kładki nad potokiem Werda. Sam Skopin liczy ok. 30 tys. mieszkańców, a konstrukcja znajdowała się na jego odległych przedmieściach. – Pytanie, jak niezauważenie można było ukraść most pozostaje otwartym – nieco filozoficznie podsumował problem jeden z miejscowych policjantów w rozmowie w portalem Riazanskije Nowosti.

Pytań jednak jest więcej. Policja twierdzi, że zniknięcie mostu zauważono 24 lipca, choć na pewno został skradziony wcześniej. Ale właściciele konstrukcji (bowiem most był prywatny, choć nieużywany) twierdzą, że składali zawiadomienie o kradzieży równo tydzień wcześniej.

A potem sami zaczęli poszukiwania i w rezultacie niektóre części swego mostu odnaleźli w kilku riazańskich skupach złomu. Oceniają straty na równowartość trzech milionów dolarów.