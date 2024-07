Sąd: spadkobierca zmuszony do sprzedaży mieszkania może zapłacić mniej PIT

Czytaj więcej Podatki Sprzedaż mieszkania ze spadku i darowizny. Co z podatkiem PIT? Sprzedaż mieszkania po spadku i sprzedaż części mieszkania po darowiźnie to skomplikowane zagadnienia. Skutki podatkowe sprzedaży części mieszkania nabytej w spadku mogą być zupełnie inne niż otrzymanej w darowiźnie.

Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przypomniał, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Skarżący nie wskazywał zaś by poniósł jakiekolwiek koszty takiego zbycia. Sąd nie miał też wątpliwości co do treści obowiązującego w sprawie art. 22 ust. 6d ustawy o PIT. Z jego brzmienia z 2015 r. za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny czy innego nieodpłatnego sposobu uważne były udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz ewentualnie kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Podatnik podatku od spadku nie zapłacił, bo korzystał z pełnego zwolnienia dla tzw. zerowej grupy podatkowej.

A zdaniem sądu sporny art. 22 ust. 6d ustawy o PIT w sposób jednoznaczny wskazywał, co może być kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia i wartość nieruchomości z dnia dziedziczenia do kosztów tych nie należy. Skarżący nie wykazał natomiast, by poniósł jakiekolwiek koszty, o których mowa w tym przepisie.

Czytaj więcej Podatki Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd Rozszerzenie wspólnego majątku małżonków o mieszkanie spadkowe jednego z nich nie jest nowym nabyciem dla drugiego. Po takiej operacji nieruchomość można sprzedać od razu bez PIT, o ile spadkodawca miał ją dłużej, niż 5 lat.

Wymuszona sprzedaż mieszkania a PIT

Zupełnie inaczej do sprawy podszedł dopiero NSA. W jego ocenie istotne znaczenie w sprawie miały okoliczności w jakich skarżący sprzedał spadkowe mieszkanie. Jak zauważył NSA matka podatnika przed śmiercią podpisała umowę przedwstępną jego sprzedaży w formie aktu notarialnego. Tym samym zobowiązała się do jego zbycia na określonych warunkach i w określonym czasie. Zgodnie z prawem cywilnym po jej śmierci spadkobierca nie miał innego wyjścia jak sfinalizować tę umowę.

Jak tłumaczył NSA spadkobierca został więc niejako przymuszony do wykonania woli spadkodawczyni. Dlatego w tym szczególnym przypadku sprzedaż mieszkania spadkowego powinna być opodatkowana na takich samych zasadach jakie obowiązywałby zmarłą matkę podatnika. A ta przy rozliczeniu PIT miałaby prawo do rozliczenia w koszty cenę nabycia mieszkania. WSA nie uwzględnił tego aspektu sprawy i dlatego będzie się nią musiał zająć jeszcze raz. Wyrok jest prawomocny.