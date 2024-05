Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd

Skarbówka nie paliła się do tego, żeby z podatku w ogóle zrezygnować. Owszem, nie kwestionowała tego, że włączenie do majątku wspólnego nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego jednego z małżonków w drodze darowizny, nie stanowi nabycia w rozumieniu ustawy o PIT. Ale już na zastosowanie przywileju dla mieszkań spadkowych zielonego światła nie dała.

Urzędnicy tłumaczyli, że art. 10 ust. 5 ustawy o PIT nie będzie miał tu zastosowania. Odnosi się bowiem do sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku. Tymczasem żona nabyła je poprzez włączenie do majątku wspólnego małżonków w drodze darowizny z majątku odrębnego męża. W konsekwencji 5-letni termin, od którego zależy opodatkowanie sprzedaży PIT, zdaniem fiskusa należy liczyć osobno dla każdego z małżonków. A to oznacza, że tylko mąż nie musi płacić podatku, bo żony przywilej podatkowy nie obejmuje.

Darowizna mieszkania w małżeństwie a PIT

Małżonkowie poszli do sądu i wygrali. Najpierw rację przyznał im Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Nie miał najmniejszej wątpliwości, że rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej ma charakter organizacyjny i nie stanowi nabycia w rozumieniu ustawy o PIT. Małżeńskiej umowy majątkowej nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani z nabyciem udziałów w tym majątku, co potwierdza orzecznictwo. WSA nie zgodził się za to z fiskusem, że w tym konkretnym przypadku u żony powstanie przychód z opodatkowanej sprzedaży mieszkania. Sposób liczenia terminu przy odpłatnym zbyciu nieruchomości nabytych w drodze spadku ma bowiem zastosowanie do obojga małżonków.

Wykładnia fiskusa ostatecznie nie przekonała też NSA. Również jego zdaniem rozszerzenie majątku wspólnego małżonków ma charakter porządkowy i w przypadku nieruchomości nie stanowi ponownego ich nabycia. Nie jest to okoliczność fakultatywna. NSA zauważył, że ustawodawcach wprowadził regulację, która w przypadku nieruchomości nabytych w spadku 5-letni termin odnosi do spadkodawcy. Inaczej mówiąc uwzględnia nabycie przez spadkodawcę a jednocześnie nie przewiduje osobnej regulacji dla rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskie. Tu niekorzystne byłoby dla męża opodatkowanie sprzedaży w części przypadającej na żonę.

Zdaniem sądu dla zastosowania spornej preferencji istotne jest nabycie przez spadkodawcę i odnosi się to do obojga małżonków. Jak zauważył sędzia sprawozdawca Artur Kot podatniczka nie nabyła nieruchomości przez rozszerzenie wspólności małżeńskiej. Zaś zbycie było neutralne podatkowo, bo oboje małżonkowie korzystają z tego, że zmarła matka męża była właścicielką mieszkania ponad 5 lat.