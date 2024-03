Premier Tusk zapowiedział, że to rozwiązanie zacznie obowiązywać od 2025 r.

Pracodawcom zależy też m.in. na przemodelowaniu projektu ustawy o sygnalistach (pięć reprezentatywnych organizacji pracodawców domaga się m.in. aby w ramach procedury dla sygnalistów nie mogły być zgłaszane przypadki łamania prawa pracy).

Czytaj więcej ZUS Wakacje składkowe przyjęte przez rząd. Jakie kryteria trzeba spełnić? Płatnik będzie zwolniony przez miesiąc ze wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ale te dwie ostatnie nie zostaną uzupełnione środkami z budżetu państwa. Tak wynika z projektu ustawy, który został skierowany pod obrady rządu. Reguluje on kwestię tzw. wakacji składkowych.

Handel i energetyka

Jednym z bardziej znanych „konkretów na 100 dni” było zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Zapowiadano równocześnie, że pracownicy sklepów będą mieli zapewnione podwójne wynagrodzenie za pracę w handlowe niedziele i gwarantowane dwie niedziele wolne w miesiącu. We czwartek, czyli w 99 dniu rządów obecnej koalicji projekt w tej sprawie złożyli w Sejmie posłowie Trzeciej Drogi. I choć jego autorzy określają go jako kompromis (zakaz ma nie obowiązywać tylko przez dwie niedziele w miesiącu), to jednak jego uchwalenie nie jest pewne. Krytycznie podchodzi do tego pomysłu Lewica, a rząd swojego projektu nie złożył. Jak poradzono sobie z innymi „branżowymi” przepisami?

Nie zrealizowano zapowiedzi odblokowania rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Zapowiadano bowiem opracowanie projektu ustawy zmniejszającej odległość wiatraków od zabudowań do 500 m (dziś to 700 m) oraz wprowadzenie jasnych i szybkich reguł wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Lokalne społeczności miały otrzymać 5 proc. przychodów ze sprzedaży energii. Według zapowiedzi resortu klimatu prace nad nowelizacją ustawy „wiatrakowej” trwają, a ich finał ma nastąpić do czerwca br.

Nadzór nad odpadami

Nie do końca spełnioną obietnicą jest zakończenie nielegalnego importu śmieci do Polski. Zapowiedź z "konkretów na 100 dni” brzmiała: „będziemy stanowczo egzekwować prawo, dając stosownym organom większe uprawnienia”. Na razie włączono śmieci do systemu monitorowania przewozu towarów, zwanego SENT. To narzędzie, które celnicy już od kilku lat używają do szczególnego nadzoru nad towarami wrażliwymi, takimi jak wyroby tytoniowe czy paliwa. Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie obowiązuje od 12 stycznia.