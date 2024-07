Biuro American Express zostało ponownie otwarte w moskiewskim hotelu Intourist (dziś Metropol) w 1957 roku i w tym samym czasie państwowa spółka akcyjna turystyki zagranicznej w ZSRR Intourist otworzyła swoje biuro w Nowym Jorku. W latach 1957–1992 moskiewskie biuro American Express zajmowało się przede wszystkim świadczeniem usług turystycznych, wydając czeki podróżne sowieckim pracownikom udającym się w podróż służbową za granicę.

Sowieci zamknięcie we własnym kraju

W reżimie komunistycznym Rosjanie nie mogli swobodnie podróżować. Ich paszporty trzymała w biurach bezpieka (tak jak w PRL - milicja). W 1955 r. za granicę Rosji, kraju liczącego wtedy blisko 200 mln ludzi, wyjechało zaledwie 2,5 tys. turystów sowieckich. W 1970 r. wraz z odwilżą czasów Breżniewa, ich liczba wynosiła 1,8 mln osób, a w 1991 r po upadku ZSRR – 10,8 mln.

Wzrósł także napływ cudzoziemców do Rosji: w 1956 r. liczba gości zagranicznych w ZSRR było prawie 500 tys. osób i były to głównie grupy z obozu socjalistycznego, w 1965 r. – 1,3 mln osób, w 1975 r. – 3,7 mln osób (wtedy kursowały z Polski tzw. pociągu przyjaźni. W sumie w latach 1956–1985 ZSRR odwiedziło ponad 70 milionów ludzi ze 162 krajów na wszystkich kontynentach. Obsługiwał ich m.in. AmEx. Od 1969 roku biuro American Express zorganizowało przyjmowanie płatności kartami tego systemu od turystów zagranicznych.

Kogo zaboli odejście AmEx?

W ostatnich latach biuro American Express w Moskwie pomagało w kontaktach rosyjskich banków z ok. 400 bankami na świecie poprzez zarejestrowany 15 grudnia 2005 roku American Express Bank. Jak powiedział Kommersant-Review Aleksiej Masłow, głównym produktem banku był rachunek kredytowy dla firm. „Konto American Express Business Travel, pierwszy produkt AmEx denominowany w rublach dla klientów korporacyjnych w Rosji, został zaoferowany w marcu 2010 roku. Był to innowacyjny instrument płatniczy, który dawał klientom możliwość zarówno uzyskania kredytu, jak i wdrożenia systemowego rozwiązania finansowego, pozwalającego na skuteczną kontrolę i optymalizację wydatków firmy.

Do 2022 r. około 60 proc. rosyjskich biur podróży korzystało z usług American Express do rezerwacji hoteli, a także biletów lotniczych i kolejowych. Po napaści Putina na Ukrainę 2022 roku American Express Bank przestał prowadzić działalność w Rosji. A ponieważ był jedynym, który miał ten produkt, w branży turystycznej Rosji nastąpił poważny szok z powodu zakończenia jego usług dla rosyjskich firm. Rosyjskie biura podróży do dziś nie znalazły zamiennika usługom AmEx.