Program księgowy to dla samodzielnie rozliczającego się przedsiębiorcy niezbędne narzędzie. Bez niego narażamy się na znacznie częstsze błędy, a co za tym idzie – konsekwencje finansowe, utratę czasu, czy dobrych relacji z kontrahentami. Mała Księgowość Rzeczpospolitej niedużym kosztem ułatwi Ci sprawne rozliczanie swojej firmy, zapanowanie nad jej finansami i dotrzymanie wszystkich obowiązków.

Poznaj funkcje naszego programu, dowiedz się, co wyróżnia go na tle konkurencji i co mówią na jego temat użytkownicy.

Mała Księgowość w pigułce

Mała Księgowość powstała w 2002 roku i szybko zyskała wierne grono użytkowników. Wiele z nich jest z nami do dziś. Na początku dołączana na płycie do dziennika Rzeczpospolita, dziś dostępna jest do pobrania na mk.rp.pl. Chcesz na własną rękę upewnić się, że warto? Możesz za darmo przetestować wersję demo.

A co znajdziesz we właściwym programie? Wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia firmy. Niezależnie od tego, czy jesteś płatnikiem VAT, rozliczasz się KPiR-em czy ryczałtem, zatrudniasz pracowników, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, Mała Księgowość daje Ci wszystkie narzędzia potrzebne, by skutecznie rozliczać swoją firmę.

W programie możesz wystawić i zaksięgować dokumenty księgowe, prowadzić KPiR i ewidencję przychodów. Możesz tworzyć i wysyłać Jednolite Pliki Kontrolne, deklaracje podatkowe i VAT.

W module ‘Rozrachunki’ wprowadzisz przelewy do kontrahenta, Urzędu Skarbowego czy ZUS-u. Znajdziesz tu zestawienia zapłat, należności i zaliczek, a także terminarze, dzięki którym nigdy nie zapomnisz o opłaceniu zobowiązania.

W MK wystawisz faktury, zaksięgujesz dokumenty magazynowe i sfiskalizujesz sprzedaż. Możesz prowadzić w niej kartotekę towarów i generować raporty dotyczące obrotu nimi.

Dokonasz inwentaryzacji, zaksięgujesz i wprowadzisz amortyzację środków trwałych.

W module ‘Płace’ znajdziesz kartotekę pracowników i listę płac, a także wszystkie potrzebne deklaracje.

Wszystkie funkcje i ich szczegółowy opis znajdziesz w zakładce ‘Pomoc’ na mk.rp.pl.

Dlaczego Mała Księgowość?

Decydując się na program księgowy, chcemy mieć pewność, że będziemy mogli swobodnie się nim posługiwać, samemu nie posiadając żadnej specjalistycznej wiedzy. Wszystkie funkcje Małej Księgowości są jasno i szczegółowo opisane w ogólnie dostępnej instrukcji. Użytkownik może też zwrócić się do nas z pytaniami zarówno technicznymi, jak i merytorycznymi.

Na Facebooku działa aktywna społeczność skoncentrowana wokół MK, której członkowie chętnie odpowiadają na pytania i dzielą się doświadczeniami z korzystania z programu.

Korzystając z Małej Księgowości, zdejmujesz z siebie presję pamiętania o każdej drobnostce. Nie jesteś skazany na chaotyczne kalendarze, których prowadzenie po pewnym czasie samo w sobie staje się dodatkowym, czasochłonnym obowiązkiem. Dzięki takim rozwiązaniom, jak terminarze należności i zobowiązań, program za Ciebie pamięta o zobowiązaniach, podczas gdy Ty zajmujesz się rozwijaniem swojego biznesu.

Nasz program jest nieustannie rozwijany. Na bieżąco go aktualizujemy, aby zawsze pozostawał zgodny z najnowszymi przepisami. Regularnie bierzemy też pod uwagę propozycje i zastrzeżenia użytkowników. Program rozwija się więc wraz ze swoją bazą odbiorców, zawsze pozostając przydatnym i wygodnym narzędziem.

W zależności od swoich potrzeb i wielkości firmy, użytkownik może wybrać jedną z trzech wersji program. Dla najmniejszych firm, jednoosobowych działalności gospodarczych i przedsiębiorstw, gdzie wszystkimi czynnościami takimi jak fakturowanie, wysyłanie deklaracji, rozliczanie ZUS-u, prowadzenie ksiąg lub KPiR, czy rozliczanie pracowników, zajmuje się jedna osoba, dedykowana jest podstawowa wersja programu – MK.

Większe firmy lub biura rachunkowe mogą za to skorzystać z wersji rozszerzonych (MKS i BR), które umożliwiają dostęp z większej liczby urządzeń i (w przypadku wersji BR) obsługę więcej niż jednej firmy.

Program księgowy ma ułatwiać i przyspieszać rozliczanie firmy. Dlatego Mała Księgowość umożliwia Ci wykonywanie wszystkim zadań z poziomu programu. Bezpośrednio z niego wyślesz JPK czy PIT. Ponadto wystarczy, że raz wprowadzisz dane kontrahenta, czy te dotyczące rozliczeń wewnątrzfirmowych, a program będzie je pamiętał za Ciebie.

Jest nie tylko wszechstronny i wygodny w użyciu. Mała Księgowość to zdecydowanie jeden z najtańszych programów księgowych na rynku. Jeśli wystarczy Ci dostęp na jednym komputerze, za rok prowadzenia księgowości zapłacisz jedynie 149 złotych. Wersje dostępne na wiele urządzeń, czy umożliwiające obsługę wielu firm, wciąż wiążą się z dużo mniejszymi kosztami niż konkurencyjne programy, nie mówiąc już w ogóle o zatrudnieniu księgowego do obsługi firmy.

Przy tej niezwykle niskiej cenie, Mała Księgowość dostępna jest do pobrania na komputer i do obsługi (poza wybranymi funkcjami związanymi z wysyłką deklaracji) nie wymaga Internetu.

Mała Księgowość okiem użytkownika

Najlepszym potwierdzeniem wartości Małej Księgowości są oczywiście opinie jej użytkowników. Na fanpage’u Małej Księgowości na Facebooku możemy przeczytać takie wypowiedzi:

„Bardzo dobrze pracuje się na Waszym programie – a korzystam z niego od samego początku wprowadzenia na rynek i polecam znajomym z branży księgowej. Również w razie technicznych problemów bardzo szybki i sprawny jest kontakt z Wami” – pisze Pani Alina.

„Bardzo fachowy program, wsparcie w najmniej oczekiwanych trudnościach, zawsze dostępne, rozwiązuje problem” – chwali Pani Beata.

Również Pan Tomasz jest zadowolony z korzystania z naszego programu: „Korzystam od kilku lat z Małej Księgowości. Nie znałem zupełnie się na księgowaniu, ale jakoś dałem radę. Mam JDG i prowadziłem KPiR, teraz jestem na ryczałcie. Dzięki MK rozliczenie miesiąca zajmuje mi od 30 min do 1 godziny. Wszystkie zmiany w prawie są implementowane na bieżąco. Szacuje, że dzięki temu, że sam się rozliczam, w mojej kieszeni przez te kilka lat zostało mi ponad 10 tys. zł. Jedyne czego żałuję rok, że nie zacząłem korzystać z MK od razu, kiedy założyłem działalność. Polecam każdemu, kto chce sam się rozliczać. Dodam jeszcze, że pytanie skierowane do autora zawsze było szybko odpowiadane, piękna profeska. Dzięki, że jesteście, pozdrawiam”.

Zadowolenie użytkowników poznajemy również po tym, że kiedy zaczynają korzystać z Małej Księgowości, zostają z nami na stałe. Gdy zapytaliśmy użytkowników, jak długo korzystają z programu, spośród 76 odpowiedzi, 31 brzmiało „od początku” lub „od ponad 20 lat”. Użytkownicy zostają z nami, bo o nich dbamy. Nieustannie uzupełniamy program o nowe funkcje, zgodne z ich potrzebami i rozwiązujemy ich problemy najszybciej, jak to tylko możliwe.

Chcesz sam sprawdzić, co na temat Małej Księgowości mówią nasi użytkownicy? Przytoczone wyżej opinie przeczytasz na facebookowej stronie Mała Księgowość Rzeczpospolitej.

Chcesz rozliczać się samodzielnie i rzeczywiście na tym oszczędzać? Wybór jest prosty

Naszym użytkownikom umożliwiamy samodzielne prowadzenie księgowości już za 149 złotych rocznie. To niecałe 13 złotych miesięcznie. Za tą cenę masz dostęp do wszystkich funkcjonalności programu. Pokrótce omówiliśmy je powyżej, a ich szczegółowy opis znajdziesz na stronie Małej Księgowości.

Potrzebujesz dostęp dla większej liczby osób? Chcesz, aby Twoi pracownicy mogli wystawiać faktury, lub dokumenty magazynowe? Wersja programu MKS umożliwia dodanie do pięciu użytkowników w tym samym czasie. Możesz przyznawać im uprawnienia do korzystania z poszczególnych funkcji systemu, dzięki czemu masz całkowitą kontrolę, nad tym, kto może wprowadzać, jakie zmiany. Ta rozszerzona wersja kosztuje 349 złotych rocznie, czyli 29 złotych miesięcznie.

Najbardziej zaawansowana wersja naszego programu przeznaczona jest dla księgowych i biur rachunkowych. Pozwala nie tylko pracować na pięciu komputerach jednocześnie, ale również prowadzić księgowość więcej niż jednej firmy. To wszystko za cenę 649 złotych rocznie, a więc za jedynie 54 złote miesięcznie.

A jakich cen możesz spodziewać się u konkurencji? Wybrane z najpopularniejszych programów księgowych dostępnych na polskim rynku proponują na przykład:

• 69 złotych/miesiąc za prowadzenie uproszczonej księgowości dla dwóch firm;

• 244 złote/rok za dostęp do samej Księgi Przychodów i Rozchodów;

• 760 złotych/rok za księgowość dedykowaną dla firmy handlowej;

• 322 złote/rok za dostęp do samej KPiR i ewidencji przychodów.

Poszukując najtańszego programu księgowego, znajdujemy również takie, które oferują dostęp do pewnych funkcji za jedyne 5 złotych miesięcznie. Jednak za taką cenę zazwyczaj co najwyżej wystawimy kilka faktur.

Podczas gdy u konkurencji za 120 złotych dostaniesz dostęp jedynie do KPiR, za niecałe 30 złotych więcej możesz skorzystać z pełnej funkcjonalności MK, obejmującej KPiR, ewidencję przychodów na potrzeby ryczałtu, podstawowe funkcje takie jak wystawianie faktur, ale również terminarze płatności, możliwość wysyłania deklaracji JPK i PIT bezpośrednio z programu, obsługa płac i terminarze płatności. I wiele, wiele innych funkcji, które możesz poznać na mk.rp.pl.

Podsumowanie

Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą, który rozlicza się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów lub ryczałtem, Mała Księgowość jest świetnym rozwiązaniem dla Ciebie. Jest przystępna cenowo i pozwala na wykonywanie wszystkich czynności księgowych, których potrzebujesz do rozliczenia firmy.

Nasz program stawia funkcjonalność ponad wszystko i jest nieustannie aktualizowany, zarówno po to, by spełniać wymogi prawne, jak i w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników. Umożliwia m.in. import i eksport plików z innych programów, bezpośrednio z niego wyślesz również deklaracje JPK, PIT i ZUS.

Ponadto posiada wszystkie podstawowe funkcje, jakich możesz spodziewać się w programie księgowym, umożliwia wystawianie faktur i wszelkich dokumentów księgowych, a także zarządzanie magazynem, środkami trwałymi, czy kontrolowanie płatności, a ponadto nie wymaga dostępu do Internetu do korzystania z większości funkcji.

Jeśli szukasz nowego programu księgowego lub planujesz zmianę, koniecznie się z nami skontaktuj pod mailem malaksiegowosc@e-kiosk.pl lub numerem telefonu +48 22 263 02 08.

Możesz też zdecydować się na zakup.

