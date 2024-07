O szczegółach propozycji Lewicy w wywiadzie dla portalu money.pl opowiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Przypomniał, że ten pomysł był już wcześniej zgłaszany m.in. przez środowiska lewicowe, w dodatku jest wdrażany w krajach takich jak Dania, Szwecja czy Wielka Brytania, które w ponad 80 proc. finansują ochronę zdrowia budżetowo, a nie składkowo.

Konieczy przekonuje, że dla etatowców i części przedsiębiorców nic się nie zmieni. - W ich przypadku wprowadzimy 9-proc. stawkę tego podatku, czyli tyle, ile dziś wynosi ich składka - zauważa wiceminister zdrowia.

W rozmowie z money.pl przyznaje, że więcej niż obecnie zapłacą liniowcy i ryczałtowcy. - Rzeczywiście może dojść do sytuacji, że będą płacić więcej, gdyż tak jak trzeba płacić podatki, tak trzeba będzie płacić podatek zdrowotny o wysokości 9 proc. Oczywiście podniesie się pewnie krzyk, że to jest pogorszenie ich sytuacji, ale nie do końca tak jest. Jeżeli w danych miesiącach nie płacą podatków albo płacą je bardzo niskie, ponieważ ich firma nie prosperuje dobrze, to też nie będą płacić tych składek czy też podatku zdrowotnego, ponieważ będzie on odprowadzany tak jak zwykły podatek - czyli od tego, co zarobili, od zysku, który mają - powiedział Konieczny.



Wyjaśnił, iż 9 proc. to wyjściowa propozycja. Docelowo stawkę miałby określać minister finansów.



Konieczny poinformował, że podatek objął by też płatników CIT. - Chodzi nam o to, by taki Orlen czy inni duzi płatnicy CIT również wspomagali publiczny system ochrony zdrowia - wyjaśnił.