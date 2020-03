Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja na żywo

11:55

Rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami.

11:52

- Sytuacja w naszym kraju jest bardzo poważna. Rząd zapowiedział zamknięcie żłobków, szkół i przedszkoli. To trudna decyzja, ale za tym muszą iść inne decyzje. Świadomość rodziców, że nie dostaną świadczenia za zostanie w domu z dzieckiem, które ma więcej niż 9 lat, budzi niepokój. Przygotowujemy rozwiązanie zgodnie z którym świadczenia opiekuńcze będą przysługiwały wszystkim rodzicom dzieci w szkołach podstawowych. Składam wniosek do marszałek Elżbiety Witek o pilne zwołanie Sejmu - mówi kandydatka na prezydenta, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

11:51

W Bochlinie w województwie Kujawsko-Pomorskim zmarł 72-letni obywatel Niemiec. Jak poinformował rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól, wszystko wskazuje na to, że mężczyzna prawdopodobnie chorował na grypę. W ramach ostrożności pobrano jednak próbki na obecność koronawirusa - podaje TVN24.

11:50

Belgia poinformowała w środę o pierwszym śmiertelnym przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju.

Źródło zdjęcia: AFP

11:32

Morawiecki apeluje o wyrozumiałość do pracodawców i - w miarę możliwości - korzystanie z pracy zdalnej.

11:31

Łukasz Szumowski: Starajmy się, dopóki nie będziemy wiedzieli, że nasze dzieci są zdrowe, starajmy się, aby dzieci nie miały tak bliskich kontaktów z osobami starszymi.

11.30

30-sekundowy rytuał mycia rąk specjalnym płynem zaleca Główny Inspektor Sanitarny.

11.27

Prezydent Andrzej Duda zamierza w trybie pilnym wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Ma to związek z sytuacją obywateli i przedsiębiorców spowodowaną epidemią.

Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców zw. z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Liczę na współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 11, 2020

11.20

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaapelował do swojego następcy na tym stanowisku, Tomasza Grodzkiego, o rezygnację ze stanowiska z powodu "nonszalanckich zachowań".

.@StKarczewski apelujemy do @profGrodzki o rezygnacje z funkcji. Chodzi nam zwłaszcza o jego zaschowania pod.epidemii koronawirusa. Zachowania nonszalanckie i nieodpowiedzialne np. wyjazd na narty do Włoch, niechęć do wypeł. karty lokalizacyjnej czy zorg. konf na ponad 100 osób. pic.twitter.com/oep7Ga5yCH — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) March 11, 2020

11.10

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży odniósł się w programie #RZECZoPOLITYCE do opinii opozycji, która twierdzi, że w Polsce wykonywanych jest za mało testów na koronawirusa. - To jest nieodpowiedzialna narracja. Testy są przeprowadzane zgodnie ze standardami WHO […] Jest to przykład działania nieodpowiedzialnego politycznie - ocenił.

10.59

Wicepremier Piotr Gliński informuje o zamknięciu instytucji kultury, a także teatrów, oper i kin.

10.57

- Podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach w terminie od 12 marca do 25 marca - informuje wicepremier Jarosław Gowin. Gowin dodaje, że na uczelniach nadal powinny być prowadzone badania naukowe, a studentom mają być stworzone warunki do prowadzenia zajęć online. - Nie widzimy potrzeby, by zmieniać terminy rekrutacji na uczelnie - dodaje.

10.56

Minister pracy Marlena Maląg informuje o zamknięciu żłobków i placówek opiekuńczych.

10.55

Jeśli będzie taka potrzeba będziemy podejmowali ewentualnie dalsze decyzje w tej kwestii - dodaje Piontkowski.

10.52

Od dnia jutrzejszego zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Młodzież przestaje chodzić do szkoły. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla dzieci najmłodszych trudno jest znaleźć opiekę z dnia na dzień na dłuższy czas. W szczególnych wypadkach, gdy rodzice opiekunowie nie będą w stanie zapewnić opieki malutkim dzieciom będą w stanie ich wysłać do szkoły czy przedszkola. Jest kilka rodzajów placówek, których to ograniczenie nie będzie obejmowało - mówi minister wskazując na niektóre szkoły specjalne i szkoły w ośrodkach wychowawczych, szkoły przy schroniskach dla nieletnich i szkoły w zakładach karnych. Od poniedziałku wszystkie szkoły przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę - głównym celem tej decyzji jest ograniczenie ewentualnego przenoszenia wirusa. To jest populacja młodych ludzi, którzy mają kontakty z kilkoma milionami osób. Ta decyzja jest także ostrzeżeniem, aby w najbliższym czasie unikać kontaktów najmłodszych z osobami starszymi. Ta decyzja nie wpływa na razie żaden sposób na terminarz egzaminu szkolnego - wyjaśnia minister edukacji.

10.51

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski: Zamknięcie szkół i przedszkoli uzgodnione z ministrem zdrowia.

10.41

Do piątku szkoły będą działać, ale nie będą w nich prowadzone zajęcia edukacyjne - wyjaśnił premier.

10.39

- Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich - takich jak placówki oświatowe. Dlatego podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych a także szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku - oświadczył Morawiecki.

10.39

- Do opanowania tej sytuacji, do łagodnego przebiegu, bo jesteśmy przekonani, że wirus będzie się rozprzestrzeniał potrzebne będą zdeterminowane działania - podkreśla.

10.39

- W Polsce mamy 25, prawdopodobnie 26 przypadek zarejestrowany - mówi Morawiecki.

10.39

- Sytuacja we Włoszech jest niezwykle ciężka. Ponad 1500 przypadków w Niemczech i Hiszpanii - wylicza Morawiecki.

10.38

- Burzy nie da się przewidzieć, ale można budować dobre schronienie - dodaje Morawiecki.

10.36

- Wczoraj wziąłem udział w wideokonferencji z przywódcami RE - mówi Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. - Widać, ze Polska stosuje dobrą strategię, staramy się wyprzedzać działania wdrażane przez innych - dodaje.

10.28

Ostentacyjne pojechanie do Włoch i tłumaczenie, że nic się nie stało, to najgłupsze, co polityk mógł zrobić – ocenił w programie wicepremier Jacek Sasin w programie TVP Info "#Jedziemy".

Źródło zdjęcia: tv.rp.pl

10.25

Ministerstwo zdrowia Bahrajnu poinformowało o 77 nowych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2 w Bahrajnie wykryte wśród obywateli ewakuowanych z Iranu we wtorek.

10.10

Koronawirus odciska coraz większe piętno na całym świecie. Nie można wykluczyć, że będzie on miał wpływ także na warszawską giełdę i nie chodzi tylko o wyceny na parkiecie. Marek Dietl, prezes GPW nie wyklucza, że w sytuacji globalnego kryzysu konieczne może być nawet zawieszenie notowań.

10.08

Najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei wyznaczył prezydenta kraju, Hassana Rouhaniego, do przewodzenia kampanii przeciwko koronawirusowi w Iranie - poinformował Rouhani w telewizyjnym wystąpieniu.

10.01

??Najnowsze dane liczbowe dot. przebadanych próbek pod kątem #koronawirus. pic.twitter.com/zbaMttXRVe — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2020

9.51

W Indonezji zmarła pierwsza w tym kraju osoba u której wykryto koronawirusa SARS-CoV-2 - informuje państwowa agencja informacyjna Antara.

9.44

Coachella odwołana, tak podają media w USA. Przeniesienie festiwalu na jesień ma związek z epidemią koronawirusa. Słynny festiwal miał odbyć się w kwietniu.

9.37

Teatry państwowe, opery i hale koncertowe w Berlinie będą zamknięte od 11 marca do 19 kwietnia - poinformował berliński senator ds. kultury Klaus Lederer. Władze apelują, aby prywatne teatry również poszły w ślady publicznych placówek.

9.36

?? Co z rodzicami, którzy prowadzą działalność gospodarczą? Oni nie mogą wziąć wolnego. Pojawiają się poważne pytania, brakuje odpowiedzi. Im szybciej decyzja rządzących, tym lepiej rodzice będą mogli przygotować się na taką sytuację.



?????>? #Kosiniak2020 pic.twitter.com/MDee8nXhEb — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 11, 2020

9.33

W Iraku odwołano piątkowe modły w świętym dla szyitów mieście Karbala w związku z obawą o rozprzestrzenianie się koronawirusa - głosi oświadczenie wydane przez władze Karbali.

Źródło zdjęcia: AFP

9.31

Na nowej liście antyywowozowej środków medycznych, których bez zezwolenia nie wolno wywozić z Polski, jest już 1587 pozycji. W najnowszej wersji pojawiły się na niej m.in. maski ochronne, czepki medyczne i inne elementy odzieży ochronnej oraz termometry.

9.17

Kolejny przypadek "przywiezienia" koronawirusa do Chin, spoza tego kraju - informuje Reuters. Do Zhengzhou, stolicy prowincji Henan przyleciała z Mediolanu przez ZEA zarażona wirusem SARS-CoV-2 osoba.

9.14

Koronawirus może wzmocnić odporność państwa - pisze w "Rzeczpospolitej" Marek Kozubal.

9.11

Jako lekarz jestem chętny podjąć wszelkie możliwe działania, które spowolnią rozprzestrzenianie się wirusa. W tym trzeba rozważyć zamknięcie szkół - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w programie "Money. To się liczy".

9.08

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował, że do New Rochelle, miasteczka na północ od Nowego Jorku, zostanie skierowana Gwardia Narodowa w związku z działaniami mającymi przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19.

Źródło zdjęcia: AFP

8.57

Trwają prace nad tym, by zawiesić zajęcia w lubelskich szkołach - informuje wojewoda lubelski Lech Sprawka.

8.55

Wojewoda lubelski dementuje informację o zgonie pacjenta, u którego wykryto koronawirusa.

8.53

Wojewoda lubelski informuje o zamknięciu szkół i przedszkoli w niektórych gminach województwa. Jak mówi dotyczy to "nie tylko gminy Niedrzwica Duża".

8.50

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował, że nowy przypadek koronawirusa na terenie województwa lubelskiego to kobieta w wieku ok. 50-60 lat. Kobieta trafiła do szpitala w Janowie Lubelskim po tym, jak doszło do nagłego pogorszenia się jej stanu zdrowia. Kiedy okazało się, że kontaktowała się z osobą z kraju, w którym obecny jest koronawirus (potem doprecyzował, że chodzi o syna, który przyjechał z Wielkiej Brytanii) trafiła do szpitala w Lublinie. Wieczorem 10 marca potwierdzono u niej koronawirusa.

8.46

Policja ostrzega przed oszustami, którzy oferują do sprzedaży środki rzekomo chroniące przed koronawirusem.

8.43

Gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee ma w środę ogłosić zakaz organizacji zgromadzeń publicznych liczących więcej niż 250 osób w hrabstwach King, Snohomish i Pierce. Celem zarządzenia ma być przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w stanie USA, który jest największym ogniskiem wirusa w Stanach Zjednoczonych - pisze "The Seattle Times".

Źródło zdjęcia: AFP

8.38

8.31

Administracja centralna pracuje normalnie, choć wdrażane są ostrzejsze zasady higieny. Samorządy odsyłają zagrożonych wirusem urzędników do domów - piszemy w "Rzeczpospolitej".

8.10

Trzy kolejne zakażenia koronawirusem w Polsce - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Potwierdzone wyniki dotyczą: młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego (Warszawa), kobiety z woj. podkarpackiego (Łańcut) w sile wieku oraz kobiety z woj. lubelskiego (Lublin) także w sile wieku. W sumie to już 25 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2020

7.57

Polskie Radio decyzją zarządu zawiesza wszystkie audycje z udziałem publiczności - koncerty, próby oraz wszystkie wydarzenia antenowe i pozaantenowe.

7.29

Dzisiejszy mecz Premier League między Manchester City a Arsenalem będzie przełożony. Powodem jest zagrożenie koronawirusem i kwarantanna kilku zawodników Arsenalu, ktorzy zdecydowali się na nią po kontakcie z zarażoną osobą.

6.59

Jamajka potwierdziła pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia.

6.43

Przedsiębiorcy poszkodowani wskutek epidemii mogą odliczyć od przychodów poniesione wydatki - piszemy w "Rzeczpospolitej".

6.40

Po apelach farmaceutów, Główny Inspektor Farmaceutyczny zezwolił aptekom na rozlewanie płynu do dezynfekcji do mniejszych pojemników - piszemy w "Rzeczpospolitej".

6.37

Szturm na internetowe sklepy spożywcze oraz pustoszone półki w stacjonarnych sklepach pokazują, że obawy przed epidemią rosną. Znikają zwłaszcza produkty sypkie, które można długo magazynować - piszemy w "Rzeczpospolitej".

5.57

We włoskim miasteczku Borghetto Santo Spirito kobieta nie może opuścić mieszkania, w którym znajdują się zwłoki jej męża, w związku z ograniczeniami wynikającymi z kwarantanny - poinformował burmistrz miasteczka, Giancarlo Canepa w rozmowie z CNN.

5.42

W Korei Południowej doszło w środę do pierwszego wzrostu liczby nowo wykrytych zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 po pięciu dniach spadków liczby wykrywanych przypadków. W środę w Korei Płd. zdiagnozowano 242 nowe przypadki Covid-19 - choroby wywołanej koronawirusem.

Źródło zdjęcia: AFP

5.26

W Panamie stwierdzono pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Zmarły to 64-letni mężczyzna, który zmagał się również cukrzycą i bakteryjnym zapaleniem płuc.

5.00

Liczba przypadków koronawirusa wykrytych w Hongkongu wzrosła do 120 - informują władze miasta.

Źródło zdjęcia: AFP