Włochy będą potrzebować pakietu pomocowego?

Jego zdaniem wstrząs gospodarczy odczuwany przez Włochy może być wystarczająco duży, by wywołać reakcję łańcuchową w światowym systemie finansowym. Może być więc potrzebny pakiet pomocowy, który zapobiegnie takiej reakcji. By go stworzyć, wymagane będzie wsparcie Amerykanów. – Europejczycy nie mogą zrobić tego sami. Są beznadziejnie podzieleni i finansowo o wiele słabsi niż byli dziesięć lat temu – powiedział Mody w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Telegraph”. Zaznaczył, że proponowany przez niego pakiet powinien być raczej linią kredytową, niż inną formą pomocy.

Według Mody’ego, epidemia koronawirusa może wywołać 3 proc. spadek PKB Włoch w pierwszej połowie roku. Kraj może wpaść w spiralę deflacyjną, ale prawdziwe niebezpieczeństwo pojawi się, gdy kryzys objawi się na rynku długu. Włoski dług publiczny jest warty około 2 bln euro.