Kwarantanna we Włoszech: Kobieta w mieszkaniu ze zwłokami męża

- Tak to prawda, ona nadal tam jest ze zwłokami i nie będziemy mogli ich zabrać do środy rano - powiedział burmistrz miasteczka. Canepa dodał, że zasady dotyczące kwarantanny mówią o tym, że obecnie nikt nie może zbliżyć się do ciała.

- Niestety mamy protokół bezpieczeństwa, którego musimy przestrzegać - dodał.

Burmistrz podkreślił, że mężczyzna - mimo wykrycia u niego wirusa - odmówił hospitalizacji. - Gdyby tego nie zrobił, ta sytuacja nie miałaby miejsca - dodał.

O sprawie szeroko informują włoskie media. IVG.IT umieściło wywiady z sąsiadami kobiety, którzy ubolewają, że w tak trudnej chwili nikt nie może jej pocieszyć.

Z ich relacji wynika, że kobieta wzywała pomocy z balkonu swojego mieszkania.