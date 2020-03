Koronawirus: Masek w szpitalach wystarczy na dwa tygodnie

W czwartek wiele szpitali zdecyduje, czy odwołać planowe zabiegi. Chodzi o brak środków odkażających i ochronnych.

Już we wtorek planowe przyjęcia na oddziały i wizyty w poradni wstrzymał Szpital Uniwersytecki w Krakowie, jedna z największych placówek w Polsce, która w dwóch siedzibach ma ponad 1,3 tys. łóżek. – To ograniczenie prewencyjne – tłumaczy Maria Włodkowska, rzecznik prasowy szpitala. I dodaje, że ograniczenie nie dotyczy przyjęć pilnych i pacjentów onkologicznych. Poniżej dalsza część artykułu

Nie dostali fartuchów Zaznacza, że pacjenci byli o tej zmianie informowani telefonicznie, a jeśli dowiedzieli się o niej już w szpitalu, prawdopodobnie nie odbierali telefonu. Decyzję o wstrzymaniu planowych przyjęć podjęła także dyrekcja Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Ma obowiązywać od piątku do odwołania. Przeczytaj także: Z Polski nie wolno wywozić masek i paracetamolu



Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że wstrzymanie planowych zabiegów rozważa wiele placówek: – Spodziewamy się takiej decyzji na czwartkowej odprawie z dyrekcją – mówi ordynator oddziału zabiegowego jednego ze szpitali wojewódzkich. A dyrektor ds. medycznych średniej wielkości szpitala miejskiego dodaje, że choć względy finansowe zmuszają ich do realizacji kontraktu i trzymania się terminów zabiegów planowych, rozsądek każe zmniejszyć ich liczbę.

Jak tłumaczy rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, resort zdrowia nie rekomendował szpitalom wstrzymywania przyjęć planowych z powodu zagrożenia koronawirusem: – Ale niewykluczone, że wydamy takie zalecenie, jeśli zajdzie taka potrzeba – mówi.

Maria Włodkowska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie tłumaczy, że ograniczenie przyjęć planowych wynika ze znaczącego ograniczenia dostępu do środków ochrony osobistej dla personelu medycznego i brak gwarancji zabezpieczenia w takie środki. Obecnie szpital ma zapas na dwa tygodnie, ale dyrekcja obawia się przerw w dostawach. Podobne obawy ma szef 400-łóżkowego szpitala miejskiego na Mazowszu:

– My także mamy zapas masek i fartuchów na dwa tygodnie normalnej działalności. Ale jeśli pojawi się u nas pacjent z koronawirusem, ten zapas zejdzie w jeden dzień. Wystąpiliśmy do wojewody o 500 masek i fartuchów, ale tylko nas wyśmiali, więc dysponujemy wyłącznie tym, co zdołaliśmy załatwić sami. Nie możemy się też doprosić dostaw środków odkażających, których od tygodni brakuje w hurtowniach. Nasi dostawcy mówią otwarcie, że nowe będą za trzy miesiące – rozkłada ręce dyrektor.

Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia tłumaczy, że rząd zadbał o zabezpieczenie placówek, 8 marca przekazując z rezerwy budżetowej 100 mln zł, które wojewodowie mieli rozdysponować pomiędzy organy założycielskie szpitali. Zapotrzebowanie składane jest do Agencji Rezerw Materiałowych, która jednak w pierwszej kolejności zaopatruje szpitale zakaźne i z oddziałami zakaźnymi.

Za wcześnie na strach Również eksperci nie do końca rozumieją wyprzedzające działania szpitali: – Rezygnację z planowych zabiegów należałoby rozważyć, jeśli sytuacja epidemiologiczna znacznie się pogorszy. Na razie największym sukcesem w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa jest to, że na oddziały szpitalne nie trafił pacjent nim zakażony oraz to, że na razie nikt z personelu medycznego nie został zakażony i poddany kwarantannie. A właśnie to pogorszyło sytuację we Włoszech – mówi dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Z brakiem środków odkażających poradzili sobie aptekarze. Na prośbę wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego i wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Marka Tomkowa Polfa Tarchomin obiecała przekazać 30 tys. opakowań środków antyseptycznych, które posłużą osobistej ochronie pracowników aptek. – Ale to nie wszystko. Polfa produkuje także duże opakowania, które, dzięki wtorkowej decyzji głównego inspektora farmaceutycznego będziemy mogli rozlewać do mniejszych opakowań, również tych przyniesionych przez pacjentów.