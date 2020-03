Wszystkie polskie służby na pokład

Najbliższe dwa tygodnie pokażą, czy półśrodek - sanitarne kontrole na granicach - miał sens.

Do całodobowej kontroli busów i autokarów na granicach (pomiar temperatury wszystkich pasażerów i kierowców oraz wypełnienie formularzy z danymi) włączono wszystkie służby mundurowe – także pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Od czwartku punktów będzie dwa razy więcej – 11 na granicy z Niemcami i Czechami (początkowo był tylko jeden), która jest popularną trasą do Austrii i Włoch. Na granicy ze Słowacją wytyczono 5 punktów, z Litwą – 2. Na 12-godzinnej zmianie każdy obsługuje po kilkunastu funkcjonariuszy i pracowników sanepidu czy ratowników medycznych. Tylko ze Straży Granicznej do tych zadań na jedną zmianę oddelegowano aż 120 funkcjonariuszy. Poniżej dalsza część artykułu

Zdaniem gen. Adama Rapackiego, byłego szefa MSWiA, sytuacja jest wyjątkowa i żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, potrzebne są bardziej radykalne działania. – Najlepiej byłoby ograniczyć przemieszczanie się ludzi pomiędzy krajami, przez granice, wręcz może na jakiś czas je zamknąć. A także nie przemieszczać się pomiędzy miastami i po prostu siedzieć w domach. Wiąże się to z zamarciem życia publicznego, jednak na jakiś czas warto takie rygory wprowadzić – tłumaczy. Przeczytaj także: Narodowa kwarantanna. Szkoły zamknięte do 25 marca

Spisywanie na granicach podróżnych wjeżdżających do kraju – ich danych i miejsc, do których się udają – nie wystarczy. – Także dlatego, że część osób jest nosicielami, nie ma jeszcze symptomów choroby, a może zarażać innych – mówi gen. Rapacki.

Podobne wątpliwości ma także dr Krzysztof Liedel, ekspert ds. terroryzmu. – To, co wprowadza rząd, to raczej półśrodki. Zresztą decyzje te zapadły, dopiero kiedy pojawił się „pacjent zero” w Lubuskiem. Szkoda, że nie wcześniej. Moim zdaniem można było zrobić więcej i szybciej – podkreśla Liedel. Np. ostatnio Austria zakazała podróży do Włoch. W tym samym czasie Polacy jeździli tam na narty.

Gen. Rapacki wskazuje inną ułomność tego rządowego pomysłu. Tylko w ciągu jednej doby, we wtorek, w 14 punktach zbadano i spisano 6674 osoby. – Informacje na granicach są zbierane „na pieszo”, wpisane w formularze dane podróżnych wjeżdżających do kraju nie trafiają do żadnego systemu informatycznego, który gromadziłby o nich pełną wiedzę. Tak, żeby za jednym kliknięciem myszki komputera można było różne dane powiązać i podjąć szybkie działania – zaznacza Adam Rapacki.

W Polsce kwarantanną objęto już ponad tysiąc osób. Czy jest ona stosowana – pilnuje tego policja. – Umundurowani policjanci raz na dobę dokonują sprawdzeń. Ale unikają bezpośredniego kontaktu, dzwonią przez domofon albo na telefon komórkowy, będąc blisko miejsca, w którym powinna przebywać dana osoba, i proszą, żeby podeszła do okna – mówi nam Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. – Jeśli ktoś się nie odzywa, nie odbiera telefonu, policjanci informują inspekcję sanitarną – mówi insp. Ciarka.

Jak zapewnia policja, poddani kwarantannie stosują się do niej. Choć nie obyło się bez incydentów. – Były przypadki, że np. ktoś jeździł wokół domu rowerem, więc policjanci zwrócili mu uwagę. Ktoś inny poruszał się po gospodarstwie, w którym mógł się pojawić ktoś postronny, więc także polecono osobie objętej kwarantanną wejść do domu – mówi Mariusz Ciarka.