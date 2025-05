06:58 Atak dronów na Kijów. Działała obrona powietrzna

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że w Kijowie uruchomiono obronę powietrzną w związku z atakiem dronów. Zaapelowano do mieszkańców stolicy, by pozostali w schronach.

06:57 Rosja proponuje Ukrainie rozmowy. Władimir Putin w nocy wygłosił oświadczenie

- Teraz toczą się walki, wojna, a my proponujemy wznowienie negocjacji, które zostały przerwane nie przez nas. Co w tym złego? - oświadczył w nocy z soboty na niedzielę Władimir Putin, który ogłosił, że Rosja jest gotowa do bezpośrednich rozmów z Ukrainą bez warunków wstępnych.

06:50 Podsumowanie sobotnich wydarzeń