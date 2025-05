Reakcje na nocne oświadczenie Putina. Trump pełen optymizmu. Macron z rezerwą

Z kolei hiszpańska prasa zauważa, że Putin „zlekceważył europejskie ultimatum w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, w zamian zaproponował bezpośrednie negocjacje z Kijowem”. Zdaniem „El Pais” to oświadczenie obliczone jest na podtrzymanie zainteresowania Donalda Trumpa negocjacjami.

Według „El Pais” jednym z celów Kremla, który „rzekomo chce rozmawiać”, jest „niedopuszczenie do tego, by Waszyngton odwrócił się od budowania mostów w stosunkach z Rosją”. Dziennik „El Mundo” zauważył, że Putin zdecydował się wygłosić przemówienie późno w nocy, kiedy w USA „zbliżał się czas największej oglądalności”. W ocenie gazety wysunięta przez Rosję propozycja bezpośrednich rozmów z Ukrainą w Stambule, które miałyby się rozpocząć w czwartek, to ”puszczenie oka do prezydenta USA Donalda Trumpa”. „El Mundo” ocenił, że Putin zaobserwował w ostatnich tygodniach ochłodzenie stosunków z Donaldem Trumpem i zniechęcenie prezydenta USA do dalszych rozmów..

Nocne oświadczenie Putina i propozycja powrotu do bezpośrednich rozmów

W nocnym oświadczeniu Władimir Putin zaproponował Ukrainie wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych bez warunków wstępnych. Jak oznajmił, do takich rokowań mogłoby dojść 15 maja w Stambule. Putin stwierdził, że Rosja proponuje bezpośrednie negocjacje w celu „wyeliminowania pierwotnych przyczyn konfliktu” i „przywrócenia długoterminowego, trwałego pokoju”.

Wcześniej Ukraina oświadczyła, że razem ze swoimi sojusznikami z Europy i USA zgadza się na pełne i bezwarunkowe 30-dniowe zawieszenie broni z wojnie z Rosją. Państwa wchodzące w skład „koalicji chętnych”, których przedstawiciele gościli tego dnia w Kijowie, oświadczyły, że w przypadku sabotowania porozumienia czy jego naruszenia, na Rosję zostaną nałożone kolejne „zmasowane i skoordynowane sankcje”.