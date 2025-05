To kolejna inwestycja PFR Nieruchomości realizowana wspólnie ze spółką Pekabex. Firmy mają na koncie dwa wybudowane osiedla - w Toruniu i Sianowie. Kolejne osiedle - w Elblągu, ma być ukończone do końca tego roku.

- Dzięki powtarzalnym rozwiązaniom inwestor może liczyć na kontrolowaną jakość i niezmienność rozwiązań technicznych. W skrócie, inwestor może zająć się biznesem – komercjalizacją i obsługą najmu bez obaw, że jakość wykonania będzie niezadowalająca – mówi Adam Konieczny ze spółki Pekabex BET.

Osiedla z prefabrykatów rosną szybciej

Osiedla z prefabrykatów powstają szybciej. Kolejny atut tej technologii to ograniczenie ciężkiego sprzętu i transportu, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na placu budowy. - Dodatkowo, zastosowanie technologii prefabrykacji zwiększa powierzchnię użytkową mieszkalną o 2–5 proc. W inwestycji w Sochaczewie wynosi ona ponad 10 tys. mkw. – podaje PFR Nieruchomości.

Mieszkania w Sochaczewie mają być gotowe do listopada 2026 roku.

- Mieszkania są kluczem do rozwoju każdego miasta, a Sochaczew z roku na rok rośnie w siłę. Coraz lepszy dojazd do Warszawy, rekordowo niskie bezrobocie, nowe tereny rekreacyjne, a przed nami także budowa CPK – wszystko to sprawia, że przyciągamy kolejnych mieszkańców. 211 komfortowych mieszkań na wynajem w dobrze skomunikowanych lokalizacjach, gotowych do zamieszkania i w rozsądnej cenie – to naprawdę świetna wiadomość dla naszej społeczności – mówi cytowany w komunikacie Daniel Janiak, burmistrz Sochaczewa.