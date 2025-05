Eksperci porozmawiają o SM na największej konferencji pacjenckiej w Polsce

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, w której układ odpornościowy atakuje mózg, rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe, powodując uszkodzenia w układzie nerwowym. Objawy SM są bardzo zróżnicowane – mogą obejmować m.in. zaburzenia widzenia, czucia, równowagi, przewlekłe zmęczenie, trudności z mową, zaburzenia poznawcze czy depresję. W Polsce z SM żyje około 60 tys. osób, a co roku diagnozę słyszy 2,5 tysiąca osób. SM najczęściej diagnozuje się u młodych dorosłych (między 20. a 40. rokiem życia), przy czym kobiety chorują trzykrotnie częściej niż mężczyźni.

Problematyka stwardnienia rozsianego będzie przedmiotem 6. Ogólnopolskiej Konferencja „SM – i co z tego?”. – SM to jedna z tych chorób ośrodkowego układu nerwowego, w których tempo rozwoju kolejnych, coraz skuteczniejszych i bezpieczniejszych terapii jest wysokie. Co więcej, na horyzoncie widać już metody, które można roboczo określić jako potencjalnie „naprawcze", a nie „tylko” spowalniające postęp choroby. Wydaje się, że także tę perspektywę warto dyskutować na tego typu spotkaniach – wskazuje prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski krajowy konsultant ds. neurologii i lider ekspercko-programowy konferencji.

O SM dzięki współpracy pacjentów z ekspertami ochrony zdrowia

W konferencji wezmą udział pacjenci oraz zaproszeni specjaliści, którzy na co dzień pracują z osobami ze stwardnieniem rozsianym (SM). To eksperci z dziedzin takich jak neurologia, psychologia, fizjoterapia, dietetyka, ginekologia czy urologia.

Monika Łada, prezeska Fundacji StwardnienieRozsiane.info podkreśla, że konferencja powstaje dzięki współpracy pacjentów z ekspertami systemu ochrony zdrowia. – Dzięki temu możemy realnie odpowiadać na potrzeby osób z SM i ich rodzin. W ciągu dwóch dni uczestnicy zdobywają kompleksową, aktualną i rzetelną wiedzę, która pomaga odnaleźć się w systemie i aktywnie żyć z chorobą. Ale równie ważna jest przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń i budowania społeczności. To ogromna wartość, której nie da się przecenić – mówi.