Sondaż IBRiS z 22 kwietnia 2025 roku Foto: PAP

Sondaż: Połowa Polaków za większymi wydatkami na obronność kosztem świadczeń społecznych

Polaków spytano też o poparcie dla przeznaczenie większych środków na wojsko i obronność nawet kosztem świadczeń społecznych. 50,6 proc. badanych wyraziło poparcie dla takich działań, z czego 22,1 proc. „zdecydowanie” je poparło, a 28,5 proc. - „raczej” poparło.



Przeciwnego zdania było 41,8 proc. badanych (25,2 proc. było „raczej” przeciw, a 16,6 proc. „zdecydowanie” przeciw). 7,6 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.



W związku z groźbą ze strony Rosji Polska od kilku lat buduje większą, 300-tysięczną armię i znacznie zwiększyła środki przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego i uzbrojenia. W 2025 roku wydatki Polski na obronność wyniosą ok. 5 proc. PKB – w odniesieniu do wielkości Produktu Krajowego Brutto są to najwyższe wydatki na armię państwa, należącego do NATO.